На території Росії розбився штурмовик Су-25

Російський штурмовик Су-25 впав у Приморському краї Російської федерації. Він розбився під час виконання навчально-тренувального польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

За інформацією військового відомства РФ, пілот катапультувався, загрози життю і здоров'ю нібито немає.

"Літак був без боєкомплекту, впав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає. Попередня причина катастрофи - технічна несправність", - ідеться в повідомленні.

Су-25

Су-25 - це штурмовик, розроблений в СРСР у 1970-х роках. Він призначений для підтримки сухопутних військ.

Точна кількість Су-25 у російській армії постійно змінюється через бойові втрати. За різними оцінками, до 2022 року в Росії було близько 200-250 Су-25 різних модифікацій (включно з модернізованими Су-25СМ, Су-25СМ3 і Су-25УБ).

Основні характеристики Су-25: