В Росії розбився пасажирський літак з 49 людьми на борту: що відомо
В Амурській області Російської Федерації (РФ) розбився пасажирський літак Ан-24 з 49 людьми на борту. Рятувальники вже виявили палаючий фюзеляж повітряного судна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазону".
Літак летів з Хабаровська до Тинди з зупинкою в Благовєщенську, але перестав виходити на зв'язок за кілька кілометрів до аеропорту.
Відомо, що на борту повітряного судна загалом перебували 49 людей, серед яких:
- 43 пасажири;
- шість членів екіпажу.
Згідно з даними Далекосхідної транспортної прокуратури, під час заходу на посаду літак "пішов на друге коло, після чого зв'язок з ним було втрачено".
Станом на зараз відомо, що рятувальники вже виявили палаючий фюзеляж літака, а східне управління Слідчого комітету на транспорті порушило справу про порушення правил безпеки повітряного руху, яке призвело до смерті більше трьох осіб.
Попередньо, ніхто не вижив
Як пише Telegram-канал Baza, уламки літака розкидані на відстані пів кілометра.
Згідно з попередньою оцінкою, виживших внаслідок падіння повітряного судна немає.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно у Бангладеші тренувальний літак Військово-повітряних сил (ВПС) впав на столичну школу внаслідок чого загинули більше 20 людей та більше сотні отримали поранення.
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