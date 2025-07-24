В Росії розбився пасажирський літак з 49 людьми на борту: що відомо

В Амурській області Російської Федерації (РФ) розбився пасажирський літак Ан-24 з 49 людьми на борту. Рятувальники вже виявили палаючий фюзеляж повітряного судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медиазону ".

Літак летів з Хабаровська до Тинди з зупинкою в Благовєщенську, але перестав виходити на зв'язок за кілька кілометрів до аеропорту.

Відомо, що на борту повітряного судна загалом перебували 49 людей, серед яких:

43 пасажири;

шість членів екіпажу.

Згідно з даними Далекосхідної транспортної прокуратури, під час заходу на посаду літак "пішов на друге коло, після чого зв'язок з ним було втрачено".

Станом на зараз відомо, що рятувальники вже виявили палаючий фюзеляж літака, а східне управління Слідчого комітету на транспорті порушило справу про порушення правил безпеки повітряного руху, яке призвело до смерті більше трьох осіб.

Попередньо, ніхто не вижив

Як пише Telegram-канал Baza, уламки літака розкидані на відстані пів кілометра.

Згідно з попередньою оцінкою, виживших внаслідок падіння повітряного судна немає.