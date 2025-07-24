ua en ru
Чт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Росії розбився пасажирський літак з 49 людьми на борту: що відомо

Четвер 24 липня 2025 10:19
UA EN RU
В Росії розбився пасажирський літак з 49 людьми на борту: що відомо Ілюстративне фото: літак Ан-24 (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

В Амурській області Російської Федерації (РФ) розбився пасажирський літак Ан-24 з 49 людьми на борту. Рятувальники вже виявили палаючий фюзеляж повітряного судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазону".

Літак летів з Хабаровська до Тинди з зупинкою в Благовєщенську, але перестав виходити на зв'язок за кілька кілометрів до аеропорту.

Відомо, що на борту повітряного судна загалом перебували 49 людей, серед яких:

  • 43 пасажири;
  • шість членів екіпажу.

Згідно з даними Далекосхідної транспортної прокуратури, під час заходу на посаду літак "пішов на друге коло, після чого зв'язок з ним було втрачено".

Станом на зараз відомо, що рятувальники вже виявили палаючий фюзеляж літака, а східне управління Слідчого комітету на транспорті порушило справу про порушення правил безпеки повітряного руху, яке призвело до смерті більше трьох осіб.

Попередньо, ніхто не вижив

Як пише Telegram-канал Baza, уламки літака розкидані на відстані пів кілометра.

Згідно з попередньою оцінкою, виживших внаслідок падіння повітряного судна немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно у Бангладеші тренувальний літак Військово-повітряних сил (ВПС) впав на столичну школу внаслідок чого загинули більше 20 людей та більше сотні отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Авіакатастрофа
Новини
Росіяни вдарили по "Привозу": чим відомий ринок в центрі Одеси
Росіяни вдарили по "Привозу": чим відомий ринок в центрі Одеси
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки