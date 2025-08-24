В Армении российский истребитель протаранил столб (фото)

Российский истребитель врезался в столб в столице Армении. Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 24 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.
Как отмечают СМИ, российский истребитель около 2:15 по местному времени врезался в металлический столб, а затем в ограждение на проспекте Аршакуняц в Ереване.
По предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации пострадавших нет.
Патрульные и сотрудники Военной полиции Министерства обороны Армении перекрыли движение на участке дороги к аэропорту Эребуни.
По данным армянских СМИ, вероятно, речь идет о российском истребителе типа МиГ.
Фото: в Ереване российский истребитель врезался в столб (news.am)
Напомним, в начале апреля 2025 года в Иркутской области России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Причиной аварии стала техническая неисправность.
За неделю до этого в Приморском крае разбился штурмовик Су-25. По информации россиян, пилот якобы катапультировался.
Также в июле произошла авария с пассажирским самолетом Ан-24. Борт с 49 людьми упал в Амурской области.