В Армении российский истребитель протаранил столб (фото)

Фото: в Ереване самолет РФ протаранил столб (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский истребитель врезался в столб в столице Армении. Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

Как отмечают СМИ, российский истребитель около 2:15 по местному времени врезался в металлический столб, а затем в ограждение на проспекте Аршакуняц в Ереване.

По предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации пострадавших нет.

Патрульные и сотрудники Военной полиции Министерства обороны Армении перекрыли движение на участке дороги к аэропорту Эребуни.

По данным армянских СМИ, вероятно, речь идет о российском истребителе типа МиГ.

Фото: в Ереване российский истребитель врезался в столб (news.am)

 

Инциденты с самолетами РФ

Напомним, в начале апреля 2025 года в Иркутской области России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Причиной аварии стала техническая неисправность.

За неделю до этого в Приморском крае разбился штурмовик Су-25. По информации россиян, пилот якобы катапультировался.

Также в июле произошла авария с пассажирским самолетом Ан-24. Борт с 49 людьми упал в Амурской области.

