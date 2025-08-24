В Армении российский истребитель протаранил столб (фото)

Как отмечают СМИ, российский истребитель около 2:15 по местному времени врезался в металлический столб, а затем в ограждение на проспекте Аршакуняц в Ереване.

По предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации пострадавших нет.

Патрульные и сотрудники Военной полиции Министерства обороны Армении перекрыли движение на участке дороги к аэропорту Эребуни.

По данным армянских СМИ, вероятно, речь идет о российском истребителе типа МиГ.



Фото: в Ереване российский истребитель врезался в столб (news.am)