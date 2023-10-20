Вірменія та Азербайджан створили дорожню карту з нормалізації відносин

Вірменія та Азербайджан за європейського посередництва затвердили дорожню карту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News AM.
"Одним із таких рішень є розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном", - заявив Пашинян.
Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що Шарль Мішель посприяв розробці "карти" між ним і Президентом Азербайджану.
"Я наголосив, що в ході зустрічей між мною та президентом Азербайджану в Брюсселі за посередництва голови Європейської ради Шарля Мішеля, по суті, була сформована дорожня карта світу та нормалізації відносин між Азербайджаном та Вірменією, яка також була відображена у прийнятій Гранаді чотиристоронній заяві. Прихильність сторін цієї дорожньої карти забезпечить прорив у мирному процесі. Вірменія підтверджувала і підтверджує свою вірність вищезазначеним принципам", - сказав Пашинян.
Раніше Нікол Пашинян заявляв, що Вірменія готова бути ближчою до Європейського союзу, наскільки це можливо.
Також ми повідомляли, що у Вірменії готові відключити російські телеканали через загрозу безпеці держави.
Раніше ми писали, що Вірменія офіційно ухвалила ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.