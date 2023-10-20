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Вірменія та Азербайджан створили дорожню карту з нормалізації відносин

Фото: Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Вірменія та Азербайджан за європейського посередництва затвердили дорожню карту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News AM.

"Одним із таких рішень є розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном", - заявив Пашинян.

Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що Шарль Мішель посприяв розробці "карти" між ним і Президентом Азербайджану.

"Я наголосив, що в ході зустрічей між мною та президентом Азербайджану в Брюсселі за посередництва голови Європейської ради Шарля Мішеля, по суті, була сформована дорожня карта світу та нормалізації відносин між Азербайджаном та Вірменією, яка також була відображена у прийнятій Гранаді чотиристоронній заяві. Прихильність сторін цієї дорожньої карти забезпечить прорив у мирному процесі. Вірменія підтверджувала і підтверджує свою вірність вищезазначеним принципам", - сказав Пашинян.

Раніше Нікол Пашинян заявляв, що Вірменія готова бути ближчою до Європейського союзу, наскільки це можливо.

Також ми повідомляли, що у Вірменії готові відключити російські телеканали через загрозу безпеці держави.

Раніше ми писали, що Вірменія офіційно ухвалила ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

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БрюссельАзербайджанАрменияНагорный КарабахШарль Мишель