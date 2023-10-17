Пашинян заявив, що Вірменія готова бути ближче до ЄС наскільки це можливо
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова бути ближче до Європейського Союзу наскільки це можливо.
Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на NEWS.am.
За його словами, ЄС є ключовим партнером, який підтримує фундаментальні реформи уряду Вірменії в останні роки.
"У цьому контексті я вважаю за необхідне підкреслити важливість Угоди про всеосяжне та розширене партнерство, яка є одним із стовпів нашого порядку денного реформ і перебуває у фазі активної реалізації. З лютого цього року у Вірменії працює довгострокова цивільна місія Європейського Союзу, яка здійснює моніторинг безпекової ситуації вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном", - сказав Пашинян.
Він зауважив, що це найважливіша подія, яка вперше залучила Європейський Союз до порядку денного безпеки Вірменії, основу якого було закладено під час чотиристоронньої зустрічі в Празі 6 жовтня 2022 року.
"Ми очікуємо продовження співпраці у напрямках як поліції, так і рятувальної служби, незалежної судової системи, реформи освіти та державного управління", - підкреслив він.
Ситуація навколо Нагірного Карабаху
19-20 вересня Азербайджан провів "антитерористичні заходи локального характеру" у Нагірному Карабаху. Баку заявило про досягнення цілей у регіоні та відновлення територіальної цілісності. Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону.
Згодом Пашинян визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, включно з Нагірним Карабахом.
9 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий укласти мирну угоду з Вірменією в столиці Грузії Баку.
Водночас, за даними Politico, Азербайджан може вторгнутися до Вірменії найближчими тижнями.
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