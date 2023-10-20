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Армения и Азербайджан создали дорожную карту по нормализации отношений

Фото: Премьер-министр Армении Никол Пашинян (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Армения и Азербайджан при европейском посредничестве утвердили дорожную карту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News AM.

"Одним из таких решений является размещение гражданской наблюдательной миссии вдоль государственной границы Армении с Азербайджаном", - заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении заявил, что Шарль Мишель посодействовал в разработке "карты" между ним и Президентом Азербайджана.

"Я подчеркнул, что в ходе встреч между мной и президентом Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля, по сути, была сформирована дорожная карта мира и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, которая также была отражена в принятом Гранаде четырехстороннем заявлении. Приверженность сторон этой дорожной карте обеспечит прорыв в мирном процессе. Армения подтверждала и подтверждает свою верность вышеупомянутым принципам", - заключил Пашинян.

Ранее, Никол Пашинян заявлял, что Армения готова быть ближе к Европейскому союзу, насколько это возможно.

Также мы сообщали, что в Армении готовы отключить российские телеканалы из-за угрозы безопасности государства.

Ранее мы писали, что Армения официально утвердила ратификацию Римского статута Международного уголовного суда.

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БрюссельАзербайджанАрменияНагорный КарабахШарль Мишель