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Вірменія офіційно затвердила ратифікацію Римського статуту

Субота 14 жовтня 2023 12:25
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Вірменія офіційно затвердила ратифікацію Римського статуту Фото: Вірменія офіційно затвердила ратифікацію Римського статуту (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян офіційно затвердив ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президент Вірменії.

"13 жовтня президент Республіки Вірменія Ваагн Хачатурян підписав заяву про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, підписаного 17 липня 1998 року, і про прийняття заяви "Про визнання задньою силою юрисдикції Міжнародний кримінальний суд Республікою Вірменія"на підставі статті 12, частина 3 Статуту", - пише пресслужба сайту.

Що передувало

3 жовтня, парламент Вірменії ратифікував Римський статут. Відповідно до нього, країна зобов'язалася виконувати всі рішення Міжнародного кримінального суду.

Також варто нагадати й про те, що в березні поточного року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна й омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

Голову Кремля зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Водночас після ратифікації статуту, в Єревані наголосили, що цей крок все одно не означатиме арешт Путіна у разі його візиту до Вірменії.

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