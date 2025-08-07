Вірменія та Азербайджан підпишуть угоду, яка підірве вплив Росії в регіоні, - Reuters
Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у 8 серпня підпишуть у Вашингтоні мирну угоду. Вона передбачатиме виключні права США на розвиток стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, Пашинян та Алієв, як очікується, підпишуть у Білому домі рамкову угоду, спрямовану на досягнення "конкретного шляху до миру".
Один з розділів домовленостей, за даними Reuters, стосуватиметься транспортного коридору через Вірменію, який мав би зʼєднати азербайджанський анклав Нахічевань з рештою Азербайджану.
Передбачається, що Вірменія погодиться надати США ексклюзивні спеціальні права на розвиток транзитного коридору, який отримає назву "Маршрут Трампа для міжнародного миру і процвітання" (TRIPP).
Сам маршрут, за планом, буде експлуатуватися відповідно до вірменського законодавства, а США передадуть землю в суборенду консорціуму для будівництва інфраструктури та управління.
Крім того, лідери Вірменії та Азербайджану підпишуть документи з проханням про розпуск Мінської групи ОБСЄ, яку з моменту її створення в 1999 році очолювали Франція, Росія та США з метою посередництва у конфлікті.
За оцінкою американських посадовців, угода між Баку та Єреваном може сприяти приєднанню Азербайджану до Авраамських угод - пакету домовленостей про нормалізацію відносин між Ізраїлем і кількома мусульманськими країнами, укладених Трампом під час першої каденції.
Мирна угода між Вірменією та Азербайджаном
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у п'ятницю, 8 серпня, президент США Дональд Трамп прийме в Білому домі лідерів Вірменії та Азербайджану, намагаючись виступити посередником в укладенні мирної угоди.
Пізніше у Вірменії підтвердили зустріч.
Попередня зустріч між лідерами Вірменії та Азербайджану відбулася минулого місяця в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Переговори мали на меті просування мирного врегулювання, однак жодних конкретних рішень за їх підсумками оголошено не було. Це сталося попри заяви обох сторін на початку року про досягнення прогресу в підготовці попередньої мирної угоди.
У червні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян висловив сподівання, що підписання договору з Азербайджаном стане можливим до кінця 2025 року. За його словами, досягнення миру залишається одним із ключових зовнішньополітичних пріоритетів Єревана.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває вже кілька десятиліть - з часів розпаду СРСР, коли Нагірний Карабах фактично вийшов з-під контролю Баку й перейшов під вплив Єревана.
У вересні 2023 року азербайджанські війська взяли регіон під повний контроль. До цього моменту населення Карабаху було переважно вірменським, що спричинило масовий виїзд етнічних вірмен з території.