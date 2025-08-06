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Єреван підтвердив зустріч Алієва, Пашиняна та Трампа у США

Середа 06 серпня 2025 08:36
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Єреван підтвердив зустріч Алієва, Пашиняна та Трампа у США Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Прем'єр-міністр Республіки Вірменія Нікол Пашинян відвідає Сполучені Штати Америки 7-8 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби уряду.

Візит включатиме двосторонню зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а також тристоронні переговори за участю лідера Азербайджану Ільхама Алієва.

"У Вашингтоні прем'єр-міністр Пашинян проведе двосторонню зустріч із президентом США Дональдом Трампом, присвячену зміцненню стратегічного партнерства між Вірменією та США", - йдеться в офіційному повідомленні.

За інформацією пресслужби уряду Вірменії, на зустрічі Пашиняна з Трампом ключовими темами стануть поглиблення стратегічного партнерства, економічна співпраця та безпекові питання.

Що передувало

Попередня зустріч між лідерами Вірменії та Азербайджану відбулася минулого місяця в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Переговори мали на меті просування мирного врегулювання, однак жодних конкретних рішень за їх підсумками оголошено не було. Це сталося попри заяви обох сторін на початку року про досягнення прогресу в підготовці попередньої мирної угоди.

У червні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян висловив сподівання, що підписання договору з Азербайджаном стане можливим до кінця 2025 року. За його словами, досягнення миру залишається одним із ключових зовнішньополітичних пріоритетів Єревана.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває вже кілька десятиліть - з часів розпаду СРСР, коли Нагірний Карабах фактично вийшов з-під контролю Баку й перейшов під вплив Єревана.

У вересні 2023 року азербайджанські війська взяли регіон під повний контроль. До цього моменту населення Карабаху було переважно вірменським, що спричинило масовий виїзд етнічних вірмен з території.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Вірменія Азербайджан
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