Армения и Азербайджан подпишут соглашение, которое подорвет влияние России в регионе, - Reuters
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в 8 августа подпишут в Вашингтоне мирное соглашение. Оно будет предусматривать исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, Пашинян и Алиев, как ожидается, подпишут в Белом доме рамочное соглашение, направленное на достижение "конкретного пути к миру".
Один из разделов договоренностей, по данным Reuters, будет касаться транспортного коридора через Армению, который должен соединить азербайджанский анклав Нахичевань с остальным Азербайджаном.
Предполагается, что Армения согласится предоставить США эксклюзивные специальные права на развитие транзитного коридора, который получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).
Сам маршрут, по плану, будет эксплуатироваться в соответствии с армянским законодательством, а США передадут землю в субаренду консорциуму для строительства инфраструктуры и управления.
Кроме того, лидеры Армении и Азербайджана подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ, которую с момента ее создания в 1999 году возглавляли Франция, Россия и США с целью посредничества в конфликте.
По оценке американских чиновников, соглашение между Баку и Ереваном может способствовать присоединению Азербайджана к Авраамским соглашениям - пакету договоренностей о нормализации отношений между Израилем и несколькими мусульманскими странами, заключенных Трампом во время первой каденции.
Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном
Напомним, ранее СМИ сообщали, что в пятницу, 8 августа, президент США Дональд Трамп примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана, пытаясь выступить посредником в заключении мирного соглашения.
Позже в Армении подтвердили встречу.
Предыдущая встреча между лидерами Армении и Азербайджана состоялась в прошлом месяце в Объединенных Арабских Эмиратах.
Переговоры имели целью продвижение мирного урегулирования, однако никаких конкретных решений по их итогам объявлено не было. Это произошло несмотря на заявления обеих сторон в начале года о достижении прогресса в подготовке предварительного мирного соглашения.
В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что подписание договора с Азербайджаном станет возможным до конца 2025 года. По его словам, достижение мира остается одним из ключевых внешнеполитических приоритетов Еревана.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном длится уже несколько десятилетий - со времен распада СССР, когда Нагорный Карабах фактически вышел из-под контроля Баку и перешел под влияние Еревана.
В сентябре 2023 года азербайджанские войска взяли регион под полный контроль. До этого момента население Карабаха было преимущественно армянским, что повлекло массовый выезд этнических армян с территории.