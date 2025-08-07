RU UA EN RU
Дональд Трамп Война в Украине

Армения и Азербайджан подпишут соглашение, которое подорвет влияние России в регионе, - Reuters

Четверг 07 августа 2025 21:53
UA EN RU
Армения и Азербайджан подпишут соглашение, которое подорвет влияние России в регионе, - Reuters Фото: Никол Пашинян и Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в 8 августа подпишут в Вашингтоне мирное соглашение. Оно будет предусматривать исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Пашинян и Алиев, как ожидается, подпишут в Белом доме рамочное соглашение, направленное на достижение "конкретного пути к миру".

Один из разделов договоренностей, по данным Reuters, будет касаться транспортного коридора через Армению, который должен соединить азербайджанский анклав Нахичевань с остальным Азербайджаном.

Предполагается, что Армения согласится предоставить США эксклюзивные специальные права на развитие транзитного коридора, который получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Сам маршрут, по плану, будет эксплуатироваться в соответствии с армянским законодательством, а США передадут землю в субаренду консорциуму для строительства инфраструктуры и управления.

Кроме того, лидеры Армении и Азербайджана подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ, которую с момента ее создания в 1999 году возглавляли Франция, Россия и США с целью посредничества в конфликте.

По оценке американских чиновников, соглашение между Баку и Ереваном может способствовать присоединению Азербайджана к Авраамским соглашениям - пакету договоренностей о нормализации отношений между Израилем и несколькими мусульманскими странами, заключенных Трампом во время первой каденции.

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в пятницу, 8 августа, президент США Дональд Трамп примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана, пытаясь выступить посредником в заключении мирного соглашения.

Позже в Армении подтвердили встречу.

Предыдущая встреча между лидерами Армении и Азербайджана состоялась в прошлом месяце в Объединенных Арабских Эмиратах.

Переговоры имели целью продвижение мирного урегулирования, однако никаких конкретных решений по их итогам объявлено не было. Это произошло несмотря на заявления обеих сторон в начале года о достижении прогресса в подготовке предварительного мирного соглашения.

В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что подписание договора с Азербайджаном станет возможным до конца 2025 года. По его словам, достижение мира остается одним из ключевых внешнеполитических приоритетов Еревана.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном длится уже несколько десятилетий - со времен распада СССР, когда Нагорный Карабах фактически вышел из-под контроля Баку и перешел под влияние Еревана.

В сентябре 2023 года азербайджанские войска взяли регион под полный контроль. До этого момента население Карабаха было преимущественно армянским, что повлекло массовый выезд этнических армян с территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Армения Азербайджан Дональд Трамп