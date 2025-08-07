Армения и Азербайджан подпишут соглашение, которое подорвет влияние России в регионе, - Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в 8 августа подпишут в Вашингтоне мирное соглашение. Оно будет предусматривать исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщается, Пашинян и Алиев, как ожидается, подпишут в Белом доме рамочное соглашение, направленное на достижение "конкретного пути к миру".

Один из разделов договоренностей, по данным Reuters, будет касаться транспортного коридора через Армению, который должен соединить азербайджанский анклав Нахичевань с остальным Азербайджаном.

Предполагается, что Армения согласится предоставить США эксклюзивные специальные права на развитие транзитного коридора, который получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Сам маршрут, по плану, будет эксплуатироваться в соответствии с армянским законодательством, а США передадут землю в субаренду консорциуму для строительства инфраструктуры и управления.

Кроме того, лидеры Армении и Азербайджана подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ, которую с момента ее создания в 1999 году возглавляли Франция, Россия и США с целью посредничества в конфликте.

По оценке американских чиновников, соглашение между Баку и Ереваном может способствовать присоединению Азербайджана к Авраамским соглашениям - пакету договоренностей о нормализации отношений между Израилем и несколькими мусульманскими странами, заключенных Трампом во время первой каденции.