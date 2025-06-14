Коли Вірменія та Азербайджан можуть підписати мирну угоду: Пашинян назвав терміни

Вірменія розраховує підписати з Азербайджаном мирну угоду вже до кінця цього року. Наразі це одна з цілей Єревана.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Armenpress .

За словами Пашиняна, Азербайджан хоче обговорити можливість розпуску переговорних структур, які були створені у форматі Мінської групи ОБСЄ. Такий порядок денний є прийнятним для Вірменії.

"Але є дуже важливий нюанс: ми маємо бути впевнені, що унеможливлено ситуацію, коли сторінка конфлікту закривається на території Азербайджану, але перетворюється на нові претензії на територію Вірменії", - наголосив прем'єр.

Він додав, що окремі кола в Азербайджані називають 60% території Вірменії "західним Азербайджаном". Це фактично територіальні претензії.

"Наш підхід полягає в тому, щоб підписати мирну угоду і одночасно розпустити ці механізми. Я думаю, що ми повинні спробувати реалізувати все це як мінімум до кінця цього року", - розповів Пашинян.