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Трамп зустрінеться з лідерами Вірменії та Азербайджану: можуть оголосити мирну угоду, - WP

Середа 06 серпня 2025 03:40
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Трамп зустрінеться з лідерами Вірменії та Азербайджану: можуть оголосити мирну угоду, - WP Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю президент США Дональд Трамп прийме в Білому домі лідерів Вірменії та Азербайджану, намагаючись виступити посередником в укладенні мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Проведення такої зустрічі підтвердили два високопоставлених чиновники Білого дому. Один із них заявив, що, можливо, на ній буде оголошено про мирну угоду між Азербайджаном і Вірменією.

Як очікується, Трамп зустрінеться 8 серпня безпосередньо з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Що передувало

Минулого місяця лідери двох країн зустрілися в ОАЕ для проведення мирних переговорів. Однак про будь-яку резолюцію так і не оголосили, незважаючи на заяву офіційних осіб на початку року про підготовку попередньої угоди.

До слова, ще трохи раніше, у червні, Пашинян заявив, що Вірменія розраховує підписати з Азербайджаном мирну угоду вже до кінця цього року. Він підкреслив, що це одна з цілей Єревана.

Нагадаємо, що дві колишні країни СРСР воюють уже кілька десятиліть, відколи Нагірний Карабах відокремився від Азербайджану і перейшов під управління Вірменії.

WP зазначило, що до того, як азербайджанські війська повернули Нагірний Карабах під свій контроль (у вересні 2023 року), регіон був переважно вірменським, що призвело до втечі багатьох етнічних вірмен.

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