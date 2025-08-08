Вірменія та Азербайджан підпишуть мирну угоду у Білому домі, -Трамп

Лідери Вірменії та Азербайджану у п'ятницю, 8 серпня, підпишуть у мирну угоду. Це станеться під час їх візиту до Білого дому.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп написав у Truth Social.
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на прийом президента Азербайджану Ільгама Алієва та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна у Білому домі. За його словами, зустріч відбудеться в рамках Історичного саміту миру.
"Ці дві нації перебували у стані війни багато років, що призвело до загибелі тисяч людей. Багато лідерів намагалися закінчити цю війну, але безуспішно - аж до цього моменту, завдяки "ТРАМПУ", - заявив Трамп.
Він наголосив, що його адміністрація вже деякий час взаємодіє з обома сторонами конфлікту. Президент США повідомив, що Алієв і Пашинян приєднаються до нього для офіційної церемонії підписання мирної угоди.
Окрім цього, Трамп зазначив, що Сполучені Штати підпишуть двосторонні угоди з Вірменією та Азербайджаном, які стосуватимуться спільного розвитку економічних можливостей для повного розкриття потенціалу регіону Південного Кавказу.
"Я дуже пишаюся цими мужніми лідерами за те, що вони роблять правильний вибір для великих народів Вірменії та Азербайджану. Це буде історичний день для Вірменії, Азербайджану, Сполучених Штатів і світу", - підсумував президент США.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у п'ятницю, 8 серпня, президент США Дональд Трамп прийме в Білому домі лідерів Вірменії та Азербайджану, намагаючись виступити посередником в укладенні мирної угоди.
Пізніше у Вірменії підтвердили зустріч.
Остання зустріч між лідерами Вірменії та Азербайджану відбулася минулого місяця в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Хоча сторони намагалися просунутися в питанні мирного врегулювання, переговори завершилися без оголошення конкретних домовленостей. Це попри те, що на початку року Вірменія й Азербайджан заявляли про досягнення певного прогресу в підготовці попередньої мирної угоди.
У червні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян висловив сподівання, що підписання договору з Азербайджаном стане можливим до кінця 2025 року. За його словами, досягнення миру залишається одним із ключових зовнішньополітичних пріоритетів Єревана.
Протистояння між Вірменією та Азербайджаном триває з часу розпаду Радянського Союзу, коли Нагірний Карабах фактично вийшов з-під контролю Баку та опинився під впливом Єревана.
У вересні 2023 року азербайджанські війська встановили повний контроль над регіоном. До цього переважну більшість населення Карабаху становили етнічні вірмени, що призвело до масового їх виїзду після завершення бойових дій.