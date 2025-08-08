Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение в Белом доме, -Трамп

Трамп заявил, что с нетерпением ждет приема президента Азербайджана Ильгама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме. По его словам, встреча состоится в рамках Исторического саммита мира.

"Эти две нации находились в состоянии войны много лет, что привело к гибели тысяч людей. Многие лидеры пытались закончить эту войну, но безуспешно - вплоть до этого момента, благодаря "ТРАМПУ", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что его администрация уже некоторое время взаимодействует с обеими сторонами конфликта. Президент США сообщил, что Алиев и Пашинян присоединятся к нему для официальной церемонии подписания мирного соглашения.

Помимо этого, Трамп отметил, что Соединённые Штаты подпишут двусторонние соглашения с Арменией и Азербайджаном, которые будут касаться совместного развития экономических возможностей для полного раскрытия потенциала региона Южного Кавказа.

"Я очень горжусь этими мужественными лидерами за то, что они делают правильный выбор для великих народов Армении и Азербайджана. Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и мира", - подытожил президент США.

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

Ранее СМИ сообщали, что в пятницу, 8 августа, президент США Дональд Трамп примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана, пытаясь выступить посредником в заключении мирного соглашения.

Позже в Армении подтвердили встречу.

Последняя встреча между лидерами Армении и Азербайджана состоялась в прошлом месяце в Объединенных Арабских Эмиратах.

Хотя стороны пытались продвинуться в вопросе мирного урегулирования, переговоры завершились без объявления конкретных договоренностей. Это несмотря на то, что в начале года Армения и Азербайджан заявляли о достижении определенного прогресса в подготовке предварительного мирного соглашения.