Вірменія офіційно захотіла вигнати російських прикордонників з аеропорту "Звартноц"

Прикордонні війська Вірменії мають нести службу на території аеропорту "Звартноц". Єреван сповістив про це Москву, чиї солдати наразі розміщені на території летовища.

Про це заявив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am .

За його словами, у Вірменії є чітка позиція з цього питання. І вона полягає в тому, що прикордонні війська Вірменії повинні в повному обсязі нести свою службу в аеропорту "Звартноц".

"Вірменія має чітку позицію з цього питання і поінформувала про це Росію в офіційному листі", - сказав він.

Також на запитання, чому це питання виникло саме зараз, Григорян відповів, що за часів незалежності Вірменія набуває можливостей у різних напрямках.

"На даний момент Вірменія має повну можливість здійснювати повний контроль в аеропорту", - підсумував він.

Міжнародний аеропорт "Звартноц"

Розташований на заході міста, недалеко від храму Звартноц, за 12 км на захід від Єревана. Аеропорт "Звартноц" є головним міжнародним транспортним вузлом Вірменії та найбільш завантаженим аеропортом країни.

Раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що ніхто РФ про це рішення офіційними каналами не повідомляв.

Вірменія відходить від російського курсу

Варто зауважити, що минулого тижня Пашинян заявив про те, що Вірменія не була союзником Росії у війні проти України від початку вторгнення в лютому 2022 року.

Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів. Зокрема, останнє подібне нарікання щодо присутності російських військових баз на території країни Вірменія висловила під час активних бойових дій за території Нагірного Карабаху.

Наприкінці жовтня стало відомо, що влада Вірменії розглядає можливість закриття російських державних телеканалів, оскільки вони допустили порушення.

Напочатку листопада Російська Федерація заявила, що сприйняла участь Вірменії в саміті по українській формулі миру у Мальті як "демонстративний антиросійський жест".

Детальніше про політику Вірменії читайте у матеріалі РБК-Україна "Два кроки вперед, один тому. Чи змінить Вірменія курс із Росії на Захід".