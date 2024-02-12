Прем'єр Вірменії: "Ми не союзники Росії" у війні проти України

Вірменія не була союзником Росії у війні проти України від початку вторгнення в лютому 2022 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я сказав, що у ситуації з Україною ми не союзники Росії. І це реальність", - заявив Пашинян британській газеті Daily Telegraph.

При цьому він додав, що співпраця Вірменії "в галузі безпеки зі США, Францією чи іншими партнерами не спрямована проти іншого нашого партнера у сфері безпеки".

За останні 30 років Вірменія та Азербайджан вели дві великі війни через спірну територію Нагірного Карабаху. Цей регіон є частиною Азербайджану і у вересні минулого року азербайджанські війська встановили над ним повний контроль.

Останніми місяцями Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на Росію у забезпеченні своїх оборонних потреб, оскільки його країна не отримала необхідної допомоги від Москви.

Пашинян також висловив надію Азербайджан, залишиться прихильним до укладання міцного мирного договору.