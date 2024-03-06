Армения официально захотела выгнать российских пограничников из аэропорта "Звартноц"

Пограничные войска Армении должны нести службу на территории аэропорта "Звартноц". Ереван известил об этом Москву, чьи солдаты сейчас размещены на территории аэропорта.

Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

По его словам, у Армении есть четкая позиция по этому вопросу. И она заключается в том, что пограничные войска Армении должны в полном объеме нести свою службу в аэропорту "Звартноц".

"Армения имеет четкую позицию по этому вопросу и проинформировала об этом Россию в официальном письме", - сказал он.

Также на вопрос, почему этот вопрос возник именно сейчас, Григорян ответил, что за время независимости Армения приобретает возможности в разных направлениях.

"На данный момент Армения имеет полную возможность осуществлять полный контроль в аэропорту", - подытожил он.

Международный аэропорт "Звартноц"

Расположен на западе города, недалеко от храма Звартноц, в 12 км к западу от Еревана. Аэропорт "Звартноц" является главным международным транспортным узлом Армении и самым загруженным аэропортом страны.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что никто РФ об этом решении по официальным каналам не сообщал.

Армения отходит от российского курса

Следует отметить, что на прошлой неделе Пашинян заявил о том, что Армения не была союзником России в войне против Украины с начала вторжения в феврале 2022 года.

Власти Армении уже неоднократно выражали свое недовольство отсутствием эффективной поддержки ОДКБ в рамках международного сотрудничества ее стран-членов. В частности, последнее подобное сетование о присутствии российских военных баз на территории страны Армения выразила во время активных боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

В конце октября стало известно, что власти Армении рассматривают возможность закрытия российских государственных телеканалов, поскольку они допустили нарушение.

В начале ноября Российская Федерация заявила, что приняла участие Армении в саммите по украинской формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест".

Подробнее о политике Армении читайте в материале РБК-Украина "Два шага вперед, один назад. Изменит ли Армения курс из России на Запад".