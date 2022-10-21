Вирішили питання напряму. Резніков розповів, як Україна владнала конфлікт зі Starlink

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Київ вийшов на прямий зв'язок з Ілоном Маском, аби знайти вихід щодо ситуації яка раніше виникла з оплатою терміналів. Останні ж, відіграють важливу роль на полі бою для наших героїв.

Резніков відзначив, що контактувати з Маском взявся міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Він відповідає за цифровізацію і має прямий зв'язок з Ілоном Маском. У них особисте спілкування і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їхнього останнього обговорення цього питання", - заявив міністр.

Водночас якщо питання грошей знову підніматиметься, як пояснив Резніков, Україна має щонайменше три джерела фінансування, а саме:

Пентагон;

Європа;

приватні донори.

"Незалежно від фінансування Україна продовжить спілкування на технічному рівні з компанією Ілона Маска", - підкреслив міністр.