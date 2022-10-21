Решили вопрос напрямую. Резников рассказал, как Украина уладила конфликт со Starlink

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Киев вышел на прямую связь с Илоном Маском, чтобы найти выход из ситуации, которая ранее возникла с оплатой терминалов. Последние же, играют важную роль на поле боя для наших героев.

Резников отметил, что контактировать с Маском взялся министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Он отвечает за цифровизацию и имеет прямую связь с Илоном Маском. У них личное общение и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время их последнего обсуждения этого вопроса", - заявил министр.

В то же время, если вопрос денег будет вновь подниматься, как пояснил Резников, Украина имеет по меньшей мере три источника финансирования, а именно:

Пентагон;

Европа;

частные доноры.

"Независимо от финансирования Украина продолжит общение на техническом уровне с компанией Илона Маска", - подчеркнул министр.