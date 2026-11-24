Що змінили у Phantom MK2: захист, сила та автономність

Нового гуманоїда розробили з урахуванням недоліків першої моделі Phantom MK-1, які виявили під час польових випробувань. Попередній робот мав обмежений час роботи від батареї, недостатній захист від вологи та пилу й не міг переносити важкі вантажі.

У новій версії ці проблеми частково усунули. Робот отримав захист від опадів і пилу, а потужніші приводи дозволяють йому переносити вантажі вагою до 91 кг.

Крім того, інженери спростили конструкцію, завдяки чому, за словами співзасновника та генерального директора компанії Санкаета Патхака, вартість матеріалів і запчастин зменшилася вдвічі.

Разом із роботом представили оновлену систему управління Cortex II. Вона навчається виконувати фізичні завдання, спостерігаючи за діями людей.

За даними компанії, для освоєння окремої операції системі може вистачити лише 60 демонстрацій замість тривалого програмування кожного руху.

Навіщо робота випробовували в Україні та чи можуть його озброїти?

На відміну від багатьох виробників гуманоїдів, які орієнтуються на склади та заводи, Foundation Future Industries розробляє роботів для роботи просто неба, зокрема в умовах бойових дій.

У 2026 році стартап передав Україні два роботи Phantom MK-1 для випробувань у небойовій логістиці та розвідці.

Випробування показали, що для роботи у польових умовах роботам потрібні здатність самостійно підніматися після падіння, міцніші суглоби та триваліша автономність. Це, зазначають очевидці, важливо для майбутніх завдань із постачання на передову та виявлення небезпек.

У Foundation Future Industries заявляють, що підтримують оборонне використання роботів за умови, що людина зберігає остаточне рішення щодо застосування сили.

Водночас розробники не виключають можливості створення озброєних версій на запит військових США. Наразі ж оборонні розробки компанії зосереджені на логістиці.

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Коли почнуть виробляти Phantom MK2 і з якими труднощами зіткнувся стартап?

Раннє виробництво Phantom MKII планують розпочати на початку 2027 року. Проте перед запуском компанія зіткнулася з фінансовими та операційними проблемами.

За даними 36Kr, наприкінці жовтня 2026 року у стартапу виник касовий розрив: зокрема, компанія затримала виплату зарплат працівникам. Також поки незрозуміло, чи переростуть перші оборонні дослідницькі угоди у великі контракти на постачання роботів.