Гуманоїди більше не вважаються фантастикою: що показали на саміті роботів у Токіо

У столиці Японії відкрився міжнародний саміт гуманоїдних роботів Humanoids Summit Tokyo 2026, де провідні гіганти інженерії презентували свої найновіші досягнення. Попри участь таких відомих брендів, як Boston Dynamics, Honda та Toyota, увагу та ринок впевнено захоплюють нові амбітні гравці з Китаю.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Techxsplore .

Китай краде лідерство у батьківщини робототехніки

Аналітики, які відвідали саміт у Токіо, констатують: у сфері людиноподібних роботів повторюється сценарій, який раніше спіткав японську індустрію побутової електроніки, мобільних телефонів та електромобілів.

Японія історично була попереду і створила перші проривні прототипи, проте знову постраждала від так званого "галапагоського синдрому" - коли інноваційні японські продукти розвиваються ізольовано всередині країни і не можуть адаптуватися до глобального комерційного ринку.

Поки японці доводили до ідеалу поодинокі дорогі екземпляри, китайські новачки, такі як Booster Robotics та LimX Dynamics, взяли американські та японські базові розробки, оптимізували їх та запустили дешеве масове виробництво.

Яскравий приклад - двоногий робот Mini Pi Plus від китайської компанії High Torque. Він вміє кумедно танцювати, крутитися і вже став зіркою інтертейменту. Ціна стартує від 5 500 доларів.

Роботи рятують Японію від кадрового голоду

Найбільш показовим прикладом експансії КНР став проєкт японської технологічної компанії GMO. Вона розробляє гуманоїда з камерними "очима", який працюватиме в аеропортах крани, допомагаючи авіакомпанії Japan Airlines (JAL) із сортуванням вантажів та іншими побутовими завданнями.

Ключова проєкту - робот має повністю повторювати біомеханіку рухів людини, щоб за потреби легко замінювати живих працівників на тих самих робочих місцях. Це критично важливо для Японії, яка переживає важку демографічну кризу та катастрофічний дефіцит робочої сили.

Проте "серцем" та всією внутрішньою начинкою цього андроїда є технології та платформи китайської фірми Unitree, яка також відома розробкою чотириногого робопса для космічних досліджень.

Гуманоїд-двійник відомого науковця

Справжній ажіотаж викликав і стенд професора Осакського університету Хіросі Ісігуро, який привіз на виставку свого точного робота-клона. Одягнений повністю у чорне, як і його творець, андроїд монотонним, але цілком природним голосом відповідав на складні філософські запитання журналістів:

"Я думаю, що роботи будуть співіснувати з людьми. Роботи - це дзеркало людського буття", - відповів механічний двійник. Ісігуро

Професор Хіроші Ісігуро (праворуч) з роботом Geminoid на саміті Humanoids Summit 2026 у Токіо (фото: Ayaka McGill)

Сам професор зазначив, що загроза китайського домінування його не лякає, адже Японія має унікальну культуру: згідно з глобальними опитуваннями Pew, лише 28% японців відчувають тривогу через розвиток ШІ та роботів (для порівняння, у США цей показник становить 50%).

Мешканці Японії історично сприймають роботів як друзів і помічників - це робить цю країну ідеальним полігоном для повної інтеграції андроїдів у повсякденне життя суспільства.