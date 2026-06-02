Роботи вже воюють в Україні: що показали перші тести гуманоїдів Phantom MK-1 на фронті

Американська робототехнічна компанія Foundation за підтримки урядів США та України провела перші випробування двох роботів-гуманоїдів Phantom MK-1. Тести показали як величезний потенціал андроїдів, так і серйозні технічні обмеження, які наразі заважають їм повноцінно замінити піхоту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Militarnyi .

Технічні характеристики

Модель Phantom MK-1, представлена восени 2025 року, стала однією з перших у світі гуманоїдних платформ, розроблених з урахуванням специфіки бойових дій.

Зріст робота становить близько 175 сантиметрів, а вага коливається у межах 79-82 кілограмів. На передовій в Україні гуманоїдів використовували переважно для підвезення боєкомплекту та провізії на позиції під вогнем.

Топменджмент Foundation оцінив перші результати як успішні - гуманоїди довели, що здатні зняти з військових частину смертельно небезпечних завдань із транспортування.

Чому робот наразі не став "суперсолдатом"?

Попри гучні заяви про винятковість гуманоїда, перша версія апарату має низку критичних недоліків, які роблять масове бойове застосування неможливим:

Мала вантажопідйомність: робот здатний переносити лише до 20 кілограмів вантажу, а цього замало для серйозного забезпечення військових на полі бою.

Вразливість до погодніх умов: корпус моделі MK-1 не має повноцінного захисту від вологи та води, а це критично для роботи в окопах чи під дощем.

Слабкий акумулятор: заряду батареї бракує для тривалих або масштабних операцій.

Виправляти ці помилки розробники будуть вже у наступній моделі Phantom 2. Її обіцяють передати Україні на тестування наприкінці 2026 року.

Технічні ризики

Окрім суто механічних проблем, військові та інженери вказують на інші серйозні загрози:

Втрата технологій. Якщо робот потрапить до рук ворога, це може призвести до витоку секретних даних й алгоритмів.

Вразливість до РЕБ. Сигнали керування роботом можна заглушити або перехопити (спуфінг).

Непередбачуваність ШІ. Нейромережа на полі бою може "галюцинувати", демонструвати системні збої або змінювати закладену поведінку в умовах реального бою.

Перспективи

З усім тим, успіх українських тестів уже відкрив компанії Foundation двері до великих контрактів із Пентагоном на суму 24 мільйони доларів для потреб армії, авіації та флоту США.

Зараз виробник активно готує масштабне розгортання виробництва і планує випустити до 50 тисяч військових та промислових гуманоїдів уже до кінця 2027 року, щоб закривати найважчі завдання: від розвідки до розмінування територій.