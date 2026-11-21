Китай розглядає можливість створити флот із 40 космічних літаків, які зможуть за лічені хвилини розпочинати спуск до будь-якої точки Землі. Така система може докорінно змінити швидкі перевезення на планеті, але водночас відкрити нові можливості для військових операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SCMP .

Дослідження провела команда Ду Чуньруя у Школі астронавтики Північно-Західного політехнічного університету в Сіані. Результати опублікували у китайському рецензованому журналі Acta Aeronautica et Astronautica Sinica.

За розрахунками дослідників, завдяки такому розташуванню на орбіті космічні літаки зможуть розпочати повернення до будь-якої точки Землі після очікування не більш ніж 2,5 хвилини.

Для більшості густонаселених регіонів цей час становитиме приблизно 1 хвилину. Водночас ідеться не про тривалість польоту до місця призначення, а лише про час очікування сприятливого моменту для початку спуску.

Така система може мати як цивільне, так і військове призначення. З одного боку, вона відкриває можливості для надшвидких перевезень між різними частинами світу, а з іншого - теоретично дає змогу завдавати ударів із космосу.

Оскільки апарати вже перебуватимуть на орбіті, вони зможуть швидко виконувати накази, залишаючи противнику мало часу на виявлення загрози та підготовку відповіді.

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Контекст програми та інтерес розвідки США

Публікація дослідження з'явилася невдовзі після того, як розвідувальне управління Міністерства оборони США опублікувало знімок космічного апарата, який вважається секретним китайським космопланом Shenlong.

Нагадаємо - фотографію зробили у травні 2024 року комерційним супутником компанії Maxar Technologies. Апарат за формою нагадує американський безпілотний літак Boeing X-37B.

З 2020 року Китай здійснив чотири місії за участю таких багаторазових апаратів, проте Пекін тримає деталі програми у секреті.

Раніше розвідка США зафіксувала маневрування китайського космічного літака поблизу інших супутників - це може свідчити як про мирне обслуговування орбітальної інфраструктури, так і про потенційні військові завдання, включно зі збором розвідданих чи перешкоджанням роботі чужих апаратів.

Офіційний Пекін продовжує наполягати, що програма спрямована на "здешевлення та спрощення доступу до космосу".