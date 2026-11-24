Что изменили в Phantom MK2: защита, сила и автономность

Новый гуманоид был разработан с учетом недостатков первой модели Phantom MK-1, которые обнаружили во время полевых испытаний. Предыдущий робот имел ограниченное время работы от батареи, недостаточную защиту от влаги и пыли и не мог переносить тяжелые грузы.

В новой версии эти проблемы отчасти устранили. Робот получил защиту от осадков и пыл , а более мощные приводы позволяют ему переносить грузы весом до 91 кг.

Кроме того, инженеры упростили конструкцию, благодаря чему, по словам соучредителя и генерального директора компании Санкаэта Патхака, стоимость материалов и запчастей снизилась вдвое.

Вместе с роботом представили обновленную систему управления Cortex II. Она учится выполнять физические задачи, наблюдая за действиями людей.

По данным компании, для освоения отдельной операции системе может хватить всего 60 демонстраций вместо длительного программирования каждого движения.

Зачем робота испытывали в Украине и могут ли его вооружить?

В отличие от многих производителей гуманоидов, ориентирующихся на склады и заводы, Foundation Future Industries разрабатывает роботов для работы под открытым небом, в частности в условиях боевых действий.

В 2026 году стартап передал Украине два робота Phantom MK-1 для испытаний по небоевой логистике и разведке.

Испытания показали, что для работы в полевых условиях роботам нужна способность самостоятельно подниматься после падения, более крепкие суставы и более длительная автономность. Это, отмечают очевидцы, важно для будущих задач по снабжению передовой и выявление опасностей.

В Foundation Future Industries заявляют, что поддерживают оборонное использование роботов при условии, что человек сохраняет окончательное решение по применению силы.

В то же время разработчики не исключают возможности создания вооруженных версий по запросу военных США. В настоящее время оборонные разработки компании сосредоточены на логистике.

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Когда начнут производить Phantom MK2 и с какими трудностями столкнулся стартап?

Раннее производство Phantom MK2 планируется начать в начале 2027 года. Однако перед запуском компания столкнулась с финансовыми и операционными проблемами.

По данным 36Kr, в конце октября 2026 у стартапа возник кассовый разрыв: в частности, компания задержала выплату зарплат работникам. Также пока неясно, перерастут ли первые оборонные исследовательские соглашения в крупные контракты на поставку роботов.