Головна » Бізнес » Tech

NVIDIA змінює правила для роботів майбутнього: що може новий андроїд Isaac GR00T

16:19 02.06.2026 Вт
3 хв
Унікальний відкритий "конструктор" дозволить інженерам збирати та навчати гуманоїдів значно швидше
aimg Ольга Завада
NVIDIA змінює правила для роботів майбутнього: що може новий андроїд Isaac GR00T Штучний інтелект нарешті отримує фізичне тіло (фото: Unsplash)
NVIDIA представила перший відкритий референсний дизайн людиноподібного робота на базі платформи Isaac GR00T. Тепер науковці отримали уніфіковану екосистему, яка об'єднує повнорозмірне механічне тіло, надпотужний бортовий комп'ютер і гнучке ПЗ.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на пост NVIDIA Robotics на платформі X.

Залізо та механіка від Unitree

Основою для фізичного втілення системи став робот Unitree H2. Гуманоїд заввишки майже 180 сантиметрів і вагою приблизно 68 кілограмів.

Ступені свободи. Робот має 31 шарнірне з'єднання по всьому тілу - це забезпечує реалістичну рухливість, схожу на людську.

Спритні руки. NVIDIA додала до конструкції дві руки Sharpa Wave з тактильною чутливістю. Вони дають ще 44 ступені свободи, збільшуючи загальну кількість рухомих елементів платформи до 75.

Сила та витривалість. Робот розрахований на важку фізичну роботу. Андроїд може переносити вантажі вагою до 15 кілограмів.

Орієнтація у просторі. На голові робота закріплена стереокамера, додаткові камери встановлені на зап'ястях, а за трекінг рухів відповідає інерційний вимірювальний блок.

Інтегрований суперкомп'ютер Blackwell

За інтелект та швидкість реакції андроїда відповідає вбудована обчислювальна платформа Jetson AGX Thor T5000. Вона оснащена графічним чипом на новітній архітектурі Blackwell, що видає виняткову продуктивність штучного інтелекту - 2070 терафлопс (FP4).

Разом із 14-ядерним процесором Arm та 128 ГБ об'єднаної пам'яті комп'ютер дозволяє гуманоїду обробляти дані з усіх датчиків і камер у режимі реального часу, миттєво коригуючи свої дії.

Віртуальне навчання та підтримка вчених

Фізичний робот тісно пов'язаний із програмним забезпеченням Isaac GR00T. Вчені можуть збирати дані про рухи за допомогою телеуправління Isaac Teleop, тренувати андроїда у віртуальних симуляторах Isaac Sim та Isaac Lab, а потім переносити готові навички на реальну машину через проміжне ПЗ Isaac ROS.

Базові нейромережі від NVIDIA дають роботам можливість мислити, аналізувати ситуації та виконувати багатозадачні команди.

Платформа також підтримуватиме іншу популярну модель - Unitree G1.

Провідні світові інститути, серед яких Стенфордський робототехнічний центр та ETH Zurich, уже оголосили про перехід на єдиний стандарт.

Вчені впевнені, що поява відкритої спільної платформи допоможе рухати індустрію значно швидше, адже тепер лабораторії зможуть вільно обмінюватися кодом і тестувати ідеї на однакових машинах.

