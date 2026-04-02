Виплати від ООН по-новому: хто отримає 12 300 гривень та як змінилися правила з 1 квітня

Головне: Зміна підходу: З 1 квітня 2026 року УВКБ ООН відмовляється від стандартних виплат на користь адресної допомоги.

Раніше діяла стандартна виплата - 10 800 гривень на людину за три місяці. Тепер підхід стане більш адресним. Однак тепер все буде залежати від конкретної ситуації, в якій опинилося домогосподарство.

Скільки платитимуть

Після змін передбачено кілька рівнів допомоги:

12 300 гривень за 3 місяці - для людей, які були змушені евакуюватися або залишити домівки біля лінії фронту, а також для тих, хто постраждав від обстрілів;

- для людей, які були змушені евакуюватися або залишити домівки біля лінії фронту, а також для тих, хто постраждав від обстрілів; 1 800 гривень на місяць - для тих, хто проживає поблизу лінії фронту (наразі ця програма ще не реалізується) ;

- для тих, хто проживає поблизу лінії фронту ; 2 000-3 000 гривень на місяць - для вразливих ВПО, які понад 6 місяців перебувають у переміщенні, мають право на державну допомогу, але не можуть її отримати (ця програма також поки не надається).

Водночас організація продовжить підтримувати тих, хто повернувся додому після вимушеного переміщення або виїзду за кордон після 24 лютого 2022 року.

Хто має право на допомогу

Після 1 квітня пріоритет надається таким категоріям:

люди, чиє житло було пошкоджене або знищене;

родини, які втратили близьких через обстріли;

домогосподарства, де є поранені або ті, хто потребує лікування внаслідок ракетного удару або атаки БпЛА;

евакуйовані з 50-кілометрової зони від фронту або українсько-російського кордону;

люди, які прибули з тимчасово окупованих територій;

вразливі ВПО, які перемістилися протягом останніх 6 місяців з територій, розташованих у 50-кілометровій зоні від лінії фронту або українсько-російського кордону;

вразливі категорії українців, які повернулися з-за кордону протягом останнього року і безперервно знаходяться в Україні щонайменше три місяці;

ВПО, які повернулися додому і проживають там щонайменше три місяці.

Як визначають, кому дадуть гроші

Для ВПО та тих, хто повернувся, проводиться додаткове оцінювання. Гуманітарні організації пріоритет визначають за кількома критеріями:

близькість до бойових дій або факт переміщення;

умови проживання (місто чи село);

кількість людей у родині;

наявність вразливих осіб (дітей, людей з інвалідністю, літніх);

фінансовий стан домогосподарства.

Остаточне рішення ухвалюється після повної процедури реєстрації, яку проводить партнер УВКБ ООН - БФ "Право на Захист".

Важливі обмеження

Грошова допомога не може надаватися двічі одночасно. Гуманітарні організації координують виплати, щоб уникнути дублювання.

Виняток можливий для тих, хто постраждав від обстрілів або евакуювався. Водночас встановлено обмеження: одне домогосподарство може отримати таку допомогу не більше двох разів протягом 12 місяців.

Таким чином, нова модель передбачає більш точкову підтримку - з урахуванням реальних потреб і обставин кожної родини.