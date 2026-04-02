Виплати від ООН по-новому: хто отримає 12 300 гривень та як змінилися правила з 1 квітня

З 1 квітня 2026 року грошова допомога від УВКБ ООН для українців змінюється. Відтепер розмір виплат залежатиме від ситуації, в якій перебуває домогосподарство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УВКБ ООН.
Головне:
Раніше діяла стандартна виплата - 10 800 гривень на людину за три місяці. Тепер підхід стане більш адресним. Однак тепер все буде залежати від конкретної ситуації, в якій опинилося домогосподарство.
Після змін передбачено кілька рівнів допомоги:
Водночас організація продовжить підтримувати тих, хто повернувся додому після вимушеного переміщення або виїзду за кордон після 24 лютого 2022 року.
Після 1 квітня пріоритет надається таким категоріям:
Для ВПО та тих, хто повернувся, проводиться додаткове оцінювання. Гуманітарні організації пріоритет визначають за кількома критеріями:
Остаточне рішення ухвалюється після повної процедури реєстрації, яку проводить партнер УВКБ ООН - БФ "Право на Захист".
Грошова допомога не може надаватися двічі одночасно. Гуманітарні організації координують виплати, щоб уникнути дублювання.
Виняток можливий для тих, хто постраждав від обстрілів або евакуювався. Водночас встановлено обмеження: одне домогосподарство може отримати таку допомогу не більше двох разів протягом 12 місяців.
Таким чином, нова модель передбачає більш точкову підтримку - з урахуванням реальних потреб і обставин кожної родини.
