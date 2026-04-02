Выплаты от ООН по-новому: кто получит 12 300 гривен и как изменились правила с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года денежная помощь от УВКБ ООН для украинцев меняется. Отныне размер выплат будет зависеть от ситуации, в которой находится домохозяйство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УВКБ ООН.
Главное:
Ранее действовала стандартная выплата - 10 800 гривен на человека за три месяца. Теперь подход станет более адресным. Однако теперь все будет зависеть от конкретной ситуации, в которой оказалось домохозяйство.
После изменений предусмотрено несколько уровней помощи:
В то же время организация продолжит поддерживать тех, кто вернулся домой после вынужденного перемещения или выезда за границу после 24 февраля 2022 года.
После 1 апреля приоритет предоставляется таким категориям:
Для ВПЛ и тех, кто вернулся, проводится дополнительное оценивание. Гуманитарные организации приоритет определяют по нескольким критериям:
Окончательное решение принимается после полной процедуры регистрации, которую проводит партнер УВКБ ООН - БФ "Право на защиту".
Денежная помощь не может предоставляться дважды одновременно. Гуманитарные организации координируют выплаты, чтобы избежать дублирования.
Исключение возможно для тех, кто пострадал от обстрелов или эвакуировался. При этом установлено ограничение: одно домохозяйство может получить такую помощь не более двух раз в течение 12 месяцев.
Таким образом, новая модель предусматривает более точечную поддержку - с учетом реальных потребностей и обстоятельств каждой семьи.
Ранее РБК-Украина рассказывало о запуске в "Дії" бета-тестирования подачи заявок на единовременную денежную помощь для военных. Теперь оформить выплату можно онлайн без бумажной волокиты, что должно упростить и ускорить процесс для защитников.
