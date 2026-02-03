ua en ru
Головна » Життя » Гроші

Як отримати виплати та продукти від ООН у 2026 році: покрокова інструкція для українців

Україна, Вівторок 03 лютого 2026 06:30
Як отримати виплати та продукти від ООН у 2026 році: покрокова інструкція для українців Фото: ООН надає українцям гуманітарну допомогу (прес-служба ВПП ООН)
Автор: Ірина Костенко

Виплати та продуктові набори від ООН у 2026 році можуть отримати українці з прифронтових регіонів. Існує кілька форматів допомоги.

Про це йдеться в інтерв'ю РБК-Україна з представниками Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Головне:

  • Хто отримує: Мешканці 7 прифронтових областей та евакуйовані.
  • Грошова допомога: Виплати 10 800 грн (разово) або 1 200 грн на місяць.
  • Продукти: Щомісячні набори вагою 13 кг для районів, де не працюють магазини.
  • Реєстрація: Проводиться лише через місцеву владу та партнерів (самостійної онлайн-заявки не існує).

Фото: як отримати допомогу від ООН (інфографіка РБК-Україна)

Покрокова інструкція: Як отримати допомогу

Крок 1. Перевірте регіон

Допомогу можуть отримати мешканці семи областей:

  • Харківської,
  • Донецької,
  • Запорізької,
  • Дніпропетровської,
  • Херсонської,
  • Миколаївської,
  • Сумської.

Крок 2. Перевірте пріоритетні категорії

Через скорочення фінансування Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН фокусується на "найуразливіших серед найуразливіших":

  • люди, які живуть безпосередньо поблизу лінії фронту;
  • евакуйовані та мешканці транзитних центрів;
  • літні люди та особи з інвалідністю;
  • багатодітні родини та ті, хто втратив дохід через війну.

Крок 3. Вибір формату допомоги

Залежно від ситуації у вашому населеному пункті, призначають:

  • Грошову допомогу: Якщо у громаді працюють ринки та магазини.
  • Продуктовий набір: Якщо доступ до продуктів обмежений. До набору (13 кг) входять крупи, борошно, макарони, консерви, олія, цукор та сіль.
  • Екстрена виплата (10 800 грн) зазвичай нараховується після евакуації або обстрілів, які пошкодили житло.

Важливо!

Окремої реєстрації на допомогу на сайті ООН немає. Реєструють партнери Всесвітньої продовольчої програми безпосередньо у населених пунктах.

