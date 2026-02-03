Як отримати виплати та продукти від ООН у 2026 році: покрокова інструкція для українців
Виплати та продуктові набори від ООН у 2026 році можуть отримати українці з прифронтових регіонів. Існує кілька форматів допомоги.
Про це йдеться в інтерв'ю РБК-Україна з представниками Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Головне:
- Хто отримує: Мешканці 7 прифронтових областей та евакуйовані.
- Грошова допомога: Виплати 10 800 грн (разово) або 1 200 грн на місяць.
- Продукти: Щомісячні набори вагою 13 кг для районів, де не працюють магазини.
- Реєстрація: Проводиться лише через місцеву владу та партнерів (самостійної онлайн-заявки не існує).
Покрокова інструкція: Як отримати допомогу
Крок 1. Перевірте регіон
Допомогу можуть отримати мешканці семи областей:
- Харківської,
- Донецької,
- Запорізької,
- Дніпропетровської,
- Херсонської,
- Миколаївської,
- Сумської.
Крок 2. Перевірте пріоритетні категорії
Через скорочення фінансування Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН фокусується на "найуразливіших серед найуразливіших":
- люди, які живуть безпосередньо поблизу лінії фронту;
- евакуйовані та мешканці транзитних центрів;
- літні люди та особи з інвалідністю;
- багатодітні родини та ті, хто втратив дохід через війну.
Крок 3. Вибір формату допомоги
Залежно від ситуації у вашому населеному пункті, призначають:
- Грошову допомогу: Якщо у громаді працюють ринки та магазини.
- Продуктовий набір: Якщо доступ до продуктів обмежений. До набору (13 кг) входять крупи, борошно, макарони, консерви, олія, цукор та сіль.
- Екстрена виплата (10 800 грн) зазвичай нараховується після евакуації або обстрілів, які пошкодили житло.
Важливо!
Окремої реєстрації на допомогу на сайті ООН немає. Реєструють партнери Всесвітньої продовольчої програми безпосередньо у населених пунктах.
