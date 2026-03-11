Виплати припинили з 1 січня: інструкція, як поновити пенсію у 2026 році

З початку 2026 року частина українських пенсіонерів зіткнулася з призупиненням виплат через невиконання вимог щодо ідентифікації. Проте нарахування коштів поновлюють після виконання необхідних процедур.
РБК-Україна з посиланням на Головне управління ПФУ в Сумській області розповідає, як повернути виплати, перебуваючи в Україні, за кордоном або на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).
Головне:
Пенсійний фонд пропонує чотири способи підтвердження особи на вибір.
Через "Дія.Підпис" (рекомендовано):
Відеоконференцзв’язок:
Через дипломатичні установи (для тих, хто за кордоном):
Особисто:
Особи, які перебувають або перебували на ТОТ, зобов'язані підтвердити, що не отримують пенсію від країни-агресора. Це можна зробити:
Після завершення ідентифікації виплати поновлюються автоматично. Перевірити статус та дату останньої перевірки можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ або в мобільному застосунку у розділі "Моя ідентифікація".
Нагадаємо, деякі українські пенсіонери повинні щороку проходити фізичну ідентифікацію, щоб продовжувати отримувати пенсії та страхові виплати. Це стосується тих, хто перебуває за кордоном або проживає на тимчасово окупованих територіях.
