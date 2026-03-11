Виплати припинили з 1 січня: інструкція, як поновити пенсію у 2026 році

Головне: З 1 січня 2026 року припинено виплати пенсіонерам , які не виконали обов’язкові вимоги до кінця 2025 року.

, які не виконали обов’язкові вимоги до кінця 2025 року. Пенсії поновлюються в повному обсязі з дати припинення (але не більше ніж за три роки до дня звернення).

в повному обсязі з дати припинення (але не більше ніж за три роки до дня звернення). Головні умови: проходження фізичної ідентифікації та підтвердження неотримання виплат від РФ (для осіб з ТОТ).

проходження фізичної ідентифікації та підтвердження неотримання виплат від РФ (для осіб з ТОТ). Процедуру можна пройти онлайн через "Дія.Підпис", відеозв'язок, у консульствах або особисто в ПФУ.

Як пройти фізичну ідентифікацію

Пенсійний фонд пропонує чотири способи підтвердження особи на вибір.

Через "Дія.Підпис" (рекомендовано):

авторизуйтесь на порталі portal.pfu.gov.ua або у застосунку "Пенсійний фонд";

пройдіть фотоідентифікацію та введіть п’ятизначний код, процедура триває 3-5 хвилин.

Відеоконференцзв’язок:

подайте заяву на порталі ПФУ або зателефонуйте за номерами: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

на порталі ПФУ або зателефонуйте за номерами: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71. оберіть зручну платформу (Zoom, Google Meet, Viber, Telegram) та під час дзвінка пред’явіть документ, що посвідчує особу.

Через дипломатичні установи (для тих, хто за кордоном):

отримайте довідку про перебування в живих у посольстві чи консульстві;

у посольстві чи консульстві; надішліть оригінал поштою до ПФУ або завантажте скан-копію з КЕП на вебпортал.

Особисто:

зверніться до сервісного центру ПФУ або уповноваженого банку на підконтрольній території з паспортом.

Підтвердження неотримання виплат від РФ

Особи, які перебувають або перебували на ТОТ, зобов'язані підтвердити, що не отримують пенсію від країни-агресора. Це можна зробити:

на порталі ПФУ у розділі "Дистанційне інформування" встановити відповідну позначку;

у розділі "Дистанційне інформування" встановити відповідну позначку; під час відеодзвінка надати усну відповідь працівнику ПФУ;

надати усну відповідь працівнику ПФУ; при особистому візиті - проставити позначку в заяві;

- проставити позначку в заяві; поштою (за кордоном) - надіслати письмове повідомлення разом із довідкою про перебування в живих.

Контроль та поновлення виплат

Після завершення ідентифікації виплати поновлюються автоматично. Перевірити статус та дату останньої перевірки можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ або в мобільному застосунку у розділі "Моя ідентифікація".