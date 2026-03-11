Выплаты прекратили с 1 января: инструкция, как восстановить пенсию в 2026 году

С начала 2026 года часть украинских пенсионеров столкнулась с приостановлением выплат из-за невыполнения требований по идентификации. Однако начисление средств возобновляют после выполнения необходимых процедур.
РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ПФУ в Сумской области рассказывает, как вернуть выплаты, находясь в Украине, за границей или на временно оккупированных территориях (ВОТ).
Главное:
Пенсионный фонд предлагает четыре способа подтверждения личности на выбор.
Через "Дія.Підпис" (рекомендовано):
Видеоконференцсвязь:
Через дипломатические учреждения (для тех, кто за рубежом):
Лично:
Лица, которые находятся или находились на ВОТ, обязаны подтвердить, что не получают пенсию от страны-агрессора. Это можно сделать:
После завершения идентификации выплаты возобновляются автоматически. Проверить статус и дату последней проверки можно в личном кабинете на портале ПФУ или в мобильном приложении в разделе "Моя идентификация".
Напомним, некоторые украинские пенсионеры должны ежегодно проходить физическую идентификацию, чтобы продолжать получать пенсии и страховые выплаты. Это касается тех, кто находится за границей или проживает на временно оккупированных территориях.
