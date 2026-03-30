Виплати підвищили мільйонам: як зросла середня пенсія українців після індексації

12:06 30.03.2026 Пн
2 хв
Після березневого оновлення підтримка пенсіонерів перетнула нову психологічну позначку
aimg Ірина Костенко
Пенсії в Україні зросли для багатьох (фото ілюстративне: freepik.com)

Пенсійний фонд України підбив підсумки березневої індексації пенсій, яка охопила понад дев'ять мільйонів громадян. За результатами масштабного перерахунку середній розмір виплат суттєво змінився.

Які пенсії підлягали підвищенню

Українцям розповіли, що Пенсійний фонд узагальнив результати індексації пенсій у 2026 році.

Уточнюється, що її було проведено з 1 березня - на виконання постанови Кабінету міністрів України від 25 лютого 2026 року №236 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2026 році".

"Підвищенню підлягали пенсії, призначені до 31 грудня 2025 року включно", - пояснили громадянам.

ПФУ підбив підсумки березневої індексації (інфографіка: pfu.gov.ua)

Як змінився середній розмір пенсій

Згідно з інформацією ПФУ, мінімальний розмір підвищення склав 100 гривень. Тоді як максимальний - 2 595 гривень.

Наголошується (за оперативними даними), що з 1 березня 2026 року розміри пенсій підвищено для 9,5 мільйона осіб.

Уточнюється, що середній розмір підвищення склав 648,93 гривень.

"Після проведених перерахунків середній розмір пенсії у березні 2026 року становить 7 137,26 гривень", - підсумували у Пенсійному фонді.

Варто зазначити, що про механізм розрахунку коефіцієнту індексації пенсій з 1 березня 2026 року українцям розповідали окремо.

Станом на 1 січня 2026 року середній розмір пенсії в Україні становив 6 544,62 гривень.

За інформацією ПФУ, тоді в Україні було зареєстровано 10,2 млн пенсіонерів, з яких:

  • 2,8 млн - продовжували працювати;
  • 7,4 млн - не працювали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підвищили пенсії в Україні з січня 2026 року та скільки тепер українцям потрібно мати стажу для виходу на пенсію за віком.

Крім того, ми пояснювали, як ПФУ збільшив виплату пенсій українцям в лютому та в яких випадках потрібна довідка про доходи пенсіонера (і де її отримати).

Читайте також, як не втратити пенсію чи субсидію тим, хто за кордоном.

