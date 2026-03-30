Выплаты повысили миллионам: как выросла средняя пенсия украинцев после индексации

Какие пенсии подлежали повышению

Украинцам рассказали, что Пенсионный фонд обобщил результаты индексации пенсий в 2026 году.

Уточняется, что она была проведена с 1 марта - во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 25 февраля 2026 года №236 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2026 году".

"Повышению подлежали пенсии, назначенные до 31 декабря 2025 года включительно", - объяснили гражданам.

ПФУ подвел итоги мартовской индексации (инфографика: pfu.gov.ua)

Как изменился средний размер пенсий

Согласно информации ПФУ, минимальный размер повышения составил 100 гривен. Тогда как максимальный - 2 595 гривен.

Отмечается (по оперативным данным), что с 1 марта 2026 года размеры пенсий повышены для 9,5 миллиона человек.

Уточняется, что средний размер повышения составил 648,93 гривен.

"После проведенных перерасчетов средний размер пенсии в марте 2026 года составляет 7 137,26 гривен", - подытожили в Пенсионном фонде.

Стоит отметить, что про механизм расчета коэффициента индексации пенсий с 1 марта 2026 года украинцам рассказывали отдельно.

По состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсии в Украине составлял 6 544,62 гривен.

По информации ПФУ, тогда в Украине было зарегистрировано 10,2 млн пенсионеров, из которых: