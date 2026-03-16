Виплати пенсій продовжили, але є умова: що потрібно встигнути зробити до 1 квітня

Головне: Пенсіонери, які проживають за кордоном або в окупації, мають підтвердити неотримання виплат від РФ .

. Кінцевий термін подання інформації - 1 квітня 2026 року.

Вимога стосується осіб, які пройшли ідентифікацію у 2025 році , але не повідомили про статус виплат від країни-агресора.

, але не повідомили про статус виплат від країни-агресора. Повідомити ПФУ можна дистанційно, через відеозв'язок або особисто у сервісному центрі .

. До кінця поточного року всім пенсіонерам необхідно пройти чергову фізичну ідентифікацію.

Згідно з новими нормами уряду, для подальшого отримання коштів необхідно обов'язково надати Пенсійному фонду підтвердження про відсутність виплат від Росії.

Кого стосуються нові правила

Нова норма запроваджена постановою КМУ №126 від 03 лютого 2026 року. Вона стосується тих громадян, які у 2025 році вже пройшли процедуру ідентифікації, проте не поінформували ПФУ про те, що вони не отримують пенсію або щомісячне довічне грошове утримання від органів пенсійного забезпечення РФ.

Якщо таку інформацію не буде надано до 1 квітня 2026 року, нарахування виплат може бути припинено.

Три способи підтвердити статус

Пенсійний фонд передбачив кілька варіантів подання необхідних даних, зокрема дистанційні:

Через вебпортал ПФУ . В особистому кабінеті на portal.pfu.gov.ua у розділі "Дистанційне інформування" потрібно поставити позначку в рядку "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації".

. В особистому кабінеті на portal.pfu.gov.ua у розділі "Дистанційне інформування" потрібно поставити позначку в рядку "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації". Під час відеоідентифікації. Отримувач виплат може просто відповісти на відповідне запитання фахівця ПФУ. Ваша відповідь буде зафіксована офіційно у рішенні за результатами відеозв'язку.

Отримувач виплат може просто відповісти на відповідне запитання фахівця ПФУ. Ваша відповідь буде зафіксована офіційно у рішенні за результатами відеозв'язку. Особисто у сервісному центрі. Під час подання заяви про призначення, перерахунок або поновлення пенсії, проставивши відповідну відмітку у бланку.

Також у відомстві нагадують, що до кінця 2026 року всі пенсіонери мають пройти чергову планову фізичну ідентифікацію для підтвердження права на виплати.