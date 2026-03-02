Від 3725 гривень: у ПФУ пояснили, кому встановлять нові мінімальні пенсії з 1 березня
В Україні з 1 березня 2026 року проіндексують пенсійні виплати. Підвищення стосуватиметься базового розміру пенсії - без урахування доплат і надбавок.
Про те, кому і на скільки піднімуть пенсії, розповідає РБК-Україна з посиланням на коментар заступниці голови правління Пенсійного фонду України Ірини Ковпашко в ефірі "Суспільного".
Що саме індексують
За словами представниці ПФУ, більшість пенсій складаються з основного розміру та різних доплат - за понаднормовий стаж, вікових підвищень або виплат, що залежать від прожиткового мінімуму.
"З 1 березня проіндексовано буде саме базовий розмір пенсій, без доплат", - пояснила Ковпашко.
Коли виплатять підвищені пенсії
За словами Ірини Ковпашко, ще до ухвалення постанови Кабміну Пенсійний фонд почав готуватися до індексації.
ПФУ вже запустив систему перерахунку та формує виплатні документи на березень, щоб із 4 березня пенсіонери отримували вже проіндексовані суми.
Вона наголосила, що звертатися до Пенсійного фонду для проведення індексації не потрібно. Перерахунок відбувається автоматично - відповідно до постанови уряду та встановлених у ній правил.
Кому встановили мінімальні гарантії
Постанова уряду від 25 лютого 2026 року №236 передбачає додаткові гарантії для окремих категорій пенсіонерів.
Зокрема:
- пенсіонери віком від 65 років та старші за 80 років, які не працюють і мають повний страховий стаж, отримуватимуть не менше 4 213 гривень;
- особи віком 70-80 років за аналогічних умов - не менше 4 050 гривень;
- особи з інвалідністю I групи незалежно від віку та стажу - щонайменше 3 725 гривень.
Як зазначила Ковпашко, для цих категорій уряд визначив підвищені мінімальні рівні виплат, які діятимуть уже з березня.
Можливі додаткові перерахунки
Українці можуть звертатися за індивідуальним перерахунком пенсії, якщо для цього з’являються підстави.
Йдеться, зокрема, про набуття статусу учасника бойових дій, встановлення інвалідності внаслідок війни або нагородження орденом. У таких випадках Пенсійний фонд приймає заяви та проводить додаткові нарахування відповідно до законодавства.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про індексацію пенсій із 1 березня 2026 року - коефіцієнт підвищення становитиме 12,1%. Перерахунок торкнеться близько 10 мільйонів українців, зокрема пенсіонерів за загальним законом, військових і чорнобильців.
Мінімальна надбавка складе 100 гривень, максимальна - 2 595 гривень, а для працюючих пенсіонерів перерахунок із урахуванням оновленого стажу проведуть з 1 квітня.