ua en ru
Пн, 02 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Від 3725 гривень: у ПФУ пояснили, кому встановлять нові мінімальні пенсії з 1 березня

Понеділок 02 березня 2026 18:15
UA EN RU
Від 3725 гривень: у ПФУ пояснили, кому встановлять нові мінімальні пенсії з 1 березня Фото: Українцям перерахують пенсії з 1 березня (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні з 1 березня 2026 року проіндексують пенсійні виплати. Підвищення стосуватиметься базового розміру пенсії - без урахування доплат і надбавок.

Про те, кому і на скільки піднімуть пенсії, розповідає РБК-Україна з посиланням на коментар заступниці голови правління Пенсійного фонду України Ірини Ковпашко в ефірі "Суспільного".

Читайте також: Підвищення пенсій з 1 березня: хто з українців гарантовано отримуватиме 12 800 гривень

Що саме індексують

За словами представниці ПФУ, більшість пенсій складаються з основного розміру та різних доплат - за понаднормовий стаж, вікових підвищень або виплат, що залежать від прожиткового мінімуму.

"З 1 березня проіндексовано буде саме базовий розмір пенсій, без доплат", - пояснила Ковпашко.

Коли виплатять підвищені пенсії

За словами Ірини Ковпашко, ще до ухвалення постанови Кабміну Пенсійний фонд почав готуватися до індексації.

ПФУ вже запустив систему перерахунку та формує виплатні документи на березень, щоб із 4 березня пенсіонери отримували вже проіндексовані суми.

Вона наголосила, що звертатися до Пенсійного фонду для проведення індексації не потрібно. Перерахунок відбувається автоматично - відповідно до постанови уряду та встановлених у ній правил.

Кому встановили мінімальні гарантії

Постанова уряду від 25 лютого 2026 року №236 передбачає додаткові гарантії для окремих категорій пенсіонерів.

Зокрема:

  • пенсіонери віком від 65 років та старші за 80 років, які не працюють і мають повний страховий стаж, отримуватимуть не менше 4 213 гривень;
  • особи віком 70-80 років за аналогічних умов - не менше 4 050 гривень;
  • особи з інвалідністю I групи незалежно від віку та стажу - щонайменше 3 725 гривень.

Як зазначила Ковпашко, для цих категорій уряд визначив підвищені мінімальні рівні виплат, які діятимуть уже з березня.

Можливі додаткові перерахунки

Українці можуть звертатися за індивідуальним перерахунком пенсії, якщо для цього з’являються підстави.

Йдеться, зокрема, про набуття статусу учасника бойових дій, встановлення інвалідності внаслідок війни або нагородження орденом. У таких випадках Пенсійний фонд приймає заяви та проводить додаткові нарахування відповідно до законодавства.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про індексацію пенсій із 1 березня 2026 року - коефіцієнт підвищення становитиме 12,1%. Перерахунок торкнеться близько 10 мільйонів українців, зокрема пенсіонерів за загальним законом, військових і чорнобильців.

Мінімальна надбавка складе 100 гривень, максимальна - 2 595 гривень, а для працюючих пенсіонерів перерахунок із урахуванням оновленого стажу проведуть з 1 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсійний фонд України Індексація зарплат і пенсій Пенсії в Україні
Новини
Відбили більше, ніж РФ захопила: Сирський підбив підсумки зими на фронті
Відбили більше, ніж РФ захопила: Сирський підбив підсумки зими на фронті
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою