Выплаты пенсий продлили, но есть условие: что нужно успеть сделать до 1 апреля

Украинским пенсионерам, которые находятся за рубежом, на временно оккупированных территориях (ВОТ) или выехали из них, продолжили выплаты, но только временно. До 1 апреля они должны предоставить важное подтверждение в ПФУ, чтобы получать выплаты и в дальнейшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.
Главное:
Согласно новым нормам правительства, для дальнейшего получения средств необходимо обязательно предоставить Пенсионному фонду подтверждение об отсутствии выплат от России.
Новая норма введена постановлением КМУ №126 от 03 февраля 2026 года. Она касается тех граждан, которые в 2025 году уже прошли процедуру идентификации, однако не проинформировали ПФУ о том, что они не получают пенсию или ежемесячное пожизненное денежное содержание от органов пенсионного обеспечения РФ.
Если такая информация не будет предоставлена до 1 апреля 2026 года, начисление выплат может быть прекращено.
Пенсионный фонд предусмотрел несколько вариантов подачи необходимых данных, в том числе дистанционные:
Также в ведомстве напоминают, что до конца 2026 года все пенсионеры должны пройти очередную плановую физическую идентификацию для подтверждения права на выплаты.
Напомним, пенсионеры, которые находятся за границей или на оккупированных территориях, должны ежегодно проходить видеоидентификацию, чтобы продолжать получать пенсию. Процедуру можно пройти онлайн через видеозвонок, предварительно подав заявку на портале Пенсионного фонда.
Во время видеоконференции работники ПФУ подтверждают личность получателя выплат, чтобы проверить законность начисления пенсии.
Если получатель выплат вовремя не прошел идентификацию и ему заморозили выплаты, их можно восстановить после прохождения необходимых процедур. Для этого нужно пройти физическую идентификацию - онлайн через "Дія.Підпис", видеосвязь, в консульстве за рубежом или лично в сервисном центре ПФУ или банка. После подтверждения личности пенсию возобновляют с даты прекращения выплат, но не более чем за три года.