Не втратьте виплати: пенсіонерам за кордоном нагадали про важливий дедлайн

Кого стосується і чому це важливо

Йдеться про пенсіонерів, які:

раніше проживали на тимчасово окупованих територіях України;

виїхали за кордон (або перебувають там тривалий час);

досі не підтвердили Пенсійному фонду, що не отримують пенсію від російських органів.

Без цього підтвердження ПФУ не має законних підстав продовжувати виплати, оскільки існує ризик подвійного пенсійного забезпечення.

Які терміни встановив уряд

Спочатку повідомлення потрібно було подати до 31 грудня 2025 року. Однак через об’єктивні обставини багато людей не встигли це зробити.

Тому в лютому 2026 року Кабінет міністрів продовжив граничний строк - до кінця березня 2026 року. Останній день - 1 квітня.

Якщо пенсіонер не встигне подати повідомлення до цієї дати, виплату пенсії можуть призупинити до моменту отримання підтвердження.

Три способи подати повідомлення

МЗС та Пенсійний фонд пропонують три варіанти:

1. Дистанційно через вебпортал ПФУ

Увійдіть в особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду.

Перейдіть у розділ "Дистанційне інформування".

Поставте позначку біля рядка: "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації".

Це найшвидший спосіб - він не потребує додаткових документів і займає кілька хвилин.

2. Під час відеозв’язку з ПФУ

Якщо доступу до особистого кабінету немає, можна підтвердити інформацію під час відеоідентифікації. Для цього потрібно попередньо записатися на сеанс відеозв’язку. Детальна інструкція - на офіційному сайті ПФУ.

3. Поштою