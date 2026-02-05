ua en ru
Головна » Життя » Гроші

Підвищення пенсій з 1 березня: хто з українців гарантовано отримуватиме 12 800 гривень

Четвер 05 лютого 2026 15:02
UA EN RU
Підвищення пенсій з 1 березня: хто з українців гарантовано отримуватиме 12 800 гривень Фото: Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні з березня зростуть мінімальні пенсії для членів сімей загиблих захисників, і надалі щороку розміри цих виплат індексуватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram премʼєр-міністра України Юлії Свириденко.

Читайте також: Дострокова пенсія військовим: кому її дають і скільки грошей можна отримати

"Збільшуємо мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників. Держава має підтримувати родини тих, хто віддав життя за захист Батьківщини", - заявила Свириденко.

За її словами, з 1 березня 2026 року в Україні зросте адресна допомога для родин захисників і захисниць, які віддали життя або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії.

Так, мінімальна пенсія на кожного непрацездатного члена сім’ї на одну дитину полеглих захисників, та дитині загиблого захисника чи захисниці, якому замість пенсії призначено соцдопомогу, становитиме не менше ніж 12 810 грн на людину. Сьогодні для них мінімальна виплата становить 7 800 грн.

Також зросте мінімальна виплата для сімей, де пенсія або соцдопомога призначені на двох і більше членів родини загиблого захисника, крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка. У таких випадках виплата має бути не менше ніж 10 020 грн на кожного члена сім’ї, замість чинних 6 100 грн.

Також Свириденко додала, що з 1 березня наступного року розміри цих виплат щороку індексуватимуть.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді України розповіли, що дехто з громадян міг не отримати пенсію в січні 2026 року, а також пояснили, як повернути виплати.

Також РБК-Україна розповідало, як підвищили пенсії в Україні та які суми виплачують з січня 2026 року.

