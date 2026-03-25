Не потеряйте выплаты: пенсионерам за границей напомнили о важном дедлайне

МИД напомнил пенсионерам с оккупированных территорий, проживающих за границей: до 1 апреля нужно подать в ПФУ уведомление о неполучении выплат от РФ. В противном случае пенсию могут приостановить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети службы МИД Украины.
Речь идет о пенсионерах, которые:
Без этого подтверждения ПФУ не имеет законных оснований продолжать выплаты, поскольку существует риск двойного пенсионного обеспечения.
Сначала уведомление нужно было подать до 31 декабря 2025 года. Однако из-за объективных обстоятельств многие люди не успели это сделать.
Поэтому в феврале 2026 года Кабинет министров продлил предельный срок - до конца марта 2026 года. Последний день - 1 апреля.
Если пенсионер не успеет подать уведомление до этой даты, выплату пенсии могут приостановить до момента получения подтверждения.
МИД и Пенсионный фонд предлагают три варианта:
1. Дистанционно через веб-портал ПФУ
Это самый быстрый способ - он не требует дополнительных документов и занимает несколько минут.
2. Во время видеосвязи с ПФУ
Если доступа к личному кабинету нет, можно подтвердить информацию во время видеоидентификации. Для этого нужно предварительно записаться на сеанс видеосвязи. Подробная инструкция - на официальном сайте ПФУ.
3. По почте
Напомним, с 1 марта 2026 года в Украине выросли минимальные пенсионные выплаты для членов семей погибших и пропавших без вести защитников.
Как сообщала премьер-министр Юлия Свириденко, минимальная пенсия на каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего защитника теперь составляет не менее 12 810 грн (ранее было 7 800 грн). Для семей, где пенсия назначена на двух и более членов семьи, минимальная выплата выросла до 10 020 грн.
Кроме того, в 2026 году изменились требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Для получения выплат в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года - 23 года, в 65 лет - 15 лет. При необходимости стаж можно "докупить" за периоды после 2004 года.
В то же время в Пенсионном фонде Украины предупреждали, что некоторые граждане могли не получить пенсию в январе 2026 года из-за технических причин или непредставления необходимых документов. Специалисты объяснили, как вернуть выплаты в случае их приостановления.