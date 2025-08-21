Рада підтримала виплати по 50 тисяч гривень окремій групі військових

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає державну підтримку для військовослужбовців, звільнених з російського полону та тих, хто потребує тривалого лікування. За документ проголосувало 270 народних депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №13627.
Згідно з проєктом закону, військові, які після звільнення з полону мають потребу у стаціонарному лікуванні понад 30 днів, зможуть отримувати щомісячну виплату у розмірі 50 тисяч гривень. Ці виплати передбачені на перші три місяці лікування.
Також законопроєкт врегульовує порядок видачі довідок про травми та захворювання, отримані в полоні. Це дозволить уникнути бюрократичних перешкод та різних трактувань при оформленні документів.
Нині такі виплати доступні лише для військових, які мають поранення, контузії чи каліцтва. Однак чимало звільнених з полону потребують медичної допомоги не через травми, а через тяжкі хвороби, отримані або загострені під час перебування в російському полоні.
Нещодавно Міністерство охорони здоров’я України оновило список медичних установ, які забезпечують звільненим із полону військовим, правоохоронцям, рятувальникам та цивільним необхідну медичну, реабілітаційну й психологічну допомогу.
Водночас історик Роман Безсмертний зауважив, що повернення цивільних громадян України з Росії не можна трактувати як обмін військовополоненими - йдеться про заручників у розумінні міжнародного права. Це має принципове значення для притягнення РФ до відповідальності, адже держава-агресор незаконно утримувала цивільних, зокрема жінок та дітей.
Окрім того, Міноборони пропонує збільшити відпустку і виплати звільненим з полону військовим.