Звільненим з полону військовим збільшать відпустки і виплати: що пропонує Шмигаль

Україна, Середа 13 серпня 2025 22:10
Звільненим з полону військовим збільшать відпустки і виплати: що пропонує Шмигаль Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Міністр оборони України Денис Шмигаль 13 серпня провів зустріч зі звільненими з російського полону військовослужбовцями. Головною темою обговорення стала реінтеграція колишній полонених назад у військо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Провели зустріч зі звільненими з полону військовослужбовцями. Це був відкритий і конструктивний діалог, спрямований на визначення пріоритетів для успішної реінтеграції наших воїнів", - сказано у повідомленні.

Зокрема, обговорювалося широке коло питань, з якими зазвичай стикаються військові після повернення з полону. Шмигаль запевнив, що усі конструктивні пропозиції взяті на опрацювання.

Також, за його словами, ведеться робота над системними змінами. До Верховної Ради направили низку законопроєктів, покликаних покращити систему реінтеграції.

Зокрема, мова йде про те, щоб законодавчо закріпити за військовими відпустку у 90 днів. Також пропонується надати військовим додаткову щомісячну грошову виплату в розмірі 50 тисяч грн.

"Домовилися про створення ефективної "дорожньої карти" супроводу звільнених воїнів. Маємо посилювати захист і підтримку наших воїнів, що повернулися з полону. Їхня гідність та повне відновлення - наш пріоритет", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) оновило перелік закладів охорони здоров’я, які надають медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу звільненим із полону військовослужбовцям, поліцейським, рятувальникам та цивільним особам.

Історик Роман Безсмертний пояснив, що повернення цивільних українців з Росії не є обміном військовополоненими, а стосується заручників за міжнародним правом. Це важливо для притягнення РФ до відповідальності, адже РФ незаконно брала цивільних, зокрема жінок і дітей, у заручники. Безсмертний наголосив, що правильне визначення цих осіб допоможе підтримати судові позови проти Росії.

