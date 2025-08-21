RU

Рада поддержала выплаты по 50 тысяч гривен отдельной группе военных

Иллюстративное фото: заседание Верховной Рады (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает государственную поддержку для военнослужащих, освобожденных из российского плена и тех, кто нуждается в длительном лечении. За документ проголосовали 270 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №13627.

Согласно проекту закона, военные, которые после освобождения из плена нуждаются в стационарном лечении более 30 дней, смогут получать ежемесячную выплату в размере 50 тысяч гривен. Эти выплаты предусмотрены на первые три месяца лечения.

Также законопроект регулирует порядок выдачи справок о травмах и заболеваниях, полученных в плену. Это позволит избежать бюрократических препятствий и различных трактовок при оформлении документов.

Сейчас такие выплаты доступны только для военных, имеющих ранения, контузии или увечья. Однако многие освобожденные из плена нуждаются в медицинской помощи не из-за травм, а из-за тяжелых болезней, полученных или обостренных во время пребывания в российском плену.

Недавно Министерство здравоохранения Украины обновило список медицинских учреждений, которые обеспечивают освобожденным из плена военным, правоохранителям, спасателям и гражданским необходимую медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь.

В то же время историк Роман Бессмертный отметил, что возвращение гражданских граждан Украины из России нельзя трактовать как обмен военнопленными - речь идет о заложниках в понимании международного права. Это имеет принципиальное значение для привлечения РФ к ответственности, ведь государство-агрессор незаконно удерживало гражданских, в частности женщин и детей.

Кроме того, Минобороны предлагает увеличить отпуск и выплаты освобожденным из плена военным.

