Комплексна допомога звільненим із полону: в Україні запроваджують нові стандарти

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) оновило перелік закладів охорони здоров’я, які надають медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу звільненим із полону військовослужбовцям, поліцейським, рятувальникам та цивільним особам.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МОЗ .

Два рівні допомоги - реінтеграція і реабілітація

Для зручності та підвищення якості надання послуг усі заклади розподілили на два рівні:

перший рівень - 25 медзакладів по всій Україні, які надають первинну медичну та психологічну допомогу, а також проводять реінтеграційні заходи;

- 25 медзакладів по всій Україні, які надають первинну медичну та психологічну допомогу, а також проводять реінтеграційні заходи; другий рівень - 41 заклад реабілітації та 25 закладів психосоціальної та психіатричної підтримки.

Ця система дозволяє більш ефективно опрацьовувати індивідуальні потреби пацієнтів та забезпечувати їх комплексне лікування.

Порядок надання допомоги

Після звільнення з полону людина проходить первинний медогляд у визначеному закладі. У разі критичного стану пацієнта залишають у лікарні до стабілізації. Якщо ж загрози життю немає, людину спрямовують на подальше лікування та реабілітацію, а військових - у спеціалізовані центри реінтеграції.

Далі відбувається комплексне обстеження з залученням лікарів різних спеціальностей, психологів та фахівців із соціальної підтримки. На завершення формують індивідуальний план лікування, який затверджує комісія лікарів.

Права та додаткові послуги

Лікувальна програма може включати:

реабілітаційну допомогу;

психологічну підтримку;

амбулаторне лікування;

соціальні послуги.

Також пацієнти мають право на санаторно-курортне лікування тривалістю 18 календарних днів. Якщо людина обирає оздоровлення самостійно, держава компенсує вартість путівки (близько 16,4 тис. гривень).

Для військовослужбовців обов’язковим є проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка визначає можливість повернення до служби або продовження лікування.

Масштабна мережа підтримки

Над наданням допомоги працюватимуть 80 медичних установ у 22 регіонах України, окрім Донеччини, Луганщини та Херсонщини.

Усі співробітники цих закладів обов’язково проходять дистанційне навчання "Особливості ведення пацієнтів, які пережили полон, тортування та сексуальне насильство", яке доступне на платформі Академії НСЗУ. Наразі майже 10 тисяч медиків зареєструвалися на курс, понад 7 тисяч уже отримали сертифікати.

Ця реформа допоможе підвищити якість медичної, психологічної та соціальної підтримки звільненим із полону українцям, забезпечить їх комплексну реінтеграцію та реабілітацію, що є надважливим етапом після пережитих травм.