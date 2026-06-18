Виплати до Дня Незалежності 2026: хто отримає гроші автоматично (розширений список)

Дехто з українців має право отримати разову грошову виплату до Дня Незалежності. Перевірити, чи нарахують її автоматично, краще вже зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області у Facebook.
Головне:
Українцям нагадали, що розміри виплат до Дня Незалежності України у 2026 році були визначені постановою Кабінету міністрів №602 (від 13 травня 2026 року).
Тим часом порядок здійснення такої разової грошової виплати затвердили ще раніше - постановою КМУ №1396 (від 27 грудня 2023 року).
Так, грошова допомога буде автоматично виплачена у серпні (разом із пенсією, житловою субсидією або пільгою) тим українцям, які не проходять військову службу й отримують:
Тобто додатково нікуди з цього питання звертись не потрібно.
Ветеранам війни, які зараз проходять військову службу (навіть якщо вони вже отримують пенсію, субсидію чи пільги), грошова допомога до Дня Незалежності надійде не через ПФУ, а через відповідну військову частину.
Тобто кошти надійдуть туди, де людина отримує грошове забезпечення (зарплату).
"Важливо! Якщо ви проходите службу (військову службу), то переконайтеся, що роботодавець має інформацію про вашу належність до ветеранів війни", - порадили у Пенсійному фонді.
Звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України з питання отримання допомоги потрібно тим із громадян, які:
Подати заяву на виплату до Дня Незалежності України можна в один із способів:
У заяві щодо виплат до Дня Незалежності України слід вказати:
Також до заяви необхідно додати сканкопії (а при візиті особисто - пред'явити оригінали):
Якщо людина набула відповідного статусу (що дає право на виплату) до 24 серпня 2026 року, але станом на 1 жовтня гроші так і не отримала, вона має право звернутися із цим питанням (подати відповідну заяву) до Пенсійного фонду.
У такому разі виплату можна буде отримати до 1 листопада 2026 року.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні змінили правила виплат для постраждалих працівників критичної інфраструктури.
Крім того, ми пояснювали, як змінились зарплати та бонуси для військових.
Читайте також, які бонуси отримують сьогодні українські інтерни та молоді медики (і за яких умов).