Выплаты ко Дню Независимости 2026: кто получит деньги автоматически (расширенный список)

Некоторые украинцы имеют право получить разовую денежную выплату ко Дню Независимости. Проверить, начислят ли ее автоматически, лучше уже сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области в Facebook.
Главное:
Украинцам напомнили, что размеры выплат ко Дню Независимости Украины в 2026 году были определены постановлением Кабинета министров №602 (от 13 мая 2026 года).
Между тем порядок осуществления такой разовой денежной выплаты был утвержден еще раньше - постановлением КМУ №1396 (от 27 декабря 2023 года).
Так, денежная помощь будет автоматически выплачена в августе (вместе с пенсией, жилищной субсидией или льготой) тем украинцам, которые не проходят военную службу и получают:
То есть дополнительно никуда по этому вопросу обращаться не нужно.
Ветеранам войны, которые сейчас проходят военную службу (даже если они уже получают пенсию, субсидию или льготы), денежная помощь ко Дню Независимости поступит не через ПФУ, а через соответствующую воинскую часть.
То есть средства поступят туда, где человек получает денежное довольствие (зарплату).
"Важно! Если вы проходите службу (военную службу), то убедитесь, что работодатель располагает информацией о вашей принадлежности к ветеранам войны", - посоветовали в Пенсионном фонде.
Обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по вопросу получения пособия необходимо тем гражданам, которые:
Подать заявление на выплату ко Дню Независимости Украины можно одним из следующих способов:
В заявлении насчет выплат ко Дню Независимости Украины следует указать:
Также к заявлению необходимо приложить скан-копии (а при личном посещении - предъявить оригиналы):
Если человек приобрел соответствующий статус (дающий право на выплату) до 24 августа 2026 года, но по состоянию на 1 октября деньги так и не получил, он имеет право обратиться с этим вопросом (подать соответствующее заявление) в Пенсионный фонд.
В таком случае выплату можно будет получить до 1 ноября 2026 года.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине изменили правила выплат пострадавшим работникам критической инфраструктуры.
Кроме того, мы объясняли, как изменились зарплаты и бонусы для военных.
Читайте также, какие бонусы получают сегодня украинские интерны и молодые медики (и при каких условиях).