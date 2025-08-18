Збирала дані для атак росіян на Дружківку: СБУ затримала російську агентку

СБУ на Донеччині затримала жінку, яку підозрюють у зборі інформації про українські війська для атак на Краматорському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.
За даними правоохоронців, продавчиня магазину вела розвідку для російських спецслужб, знімаючи колони ЗСУ з вікна власного будинку та дізнаючись координати запасних командних пунктів і складів. Також вона випитувала інформацію під виглядом побутових розмов з покупцями магазину.
Ворог збирав інформацію з метою нанесення ударів керованими авіабомбами по українських позиціях та артилерії, що стримує наступ на Дружківку.
Агентку ФСБ помітили завдяки антиукраїнським коментарям у Telegram. Контррозвідники СБУ оперативно затримали жінку та забезпечили безпеку українських позицій. Під час обшуку у неї вилучили смартфон з анонімним чат-каналом для контактів із росіянами.
Слідчі повідомили затриманій про підозру за державною зрадою в умовах воєнного стану. Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Служба безпеки України продовжує викривати мережу російських інформаторів на всій території країни. На Дніпропетровщині затримали агента, який допомагав окупантам коригувати ракетно-дронові удари по Павлограду та відстежував пересування військових ешелонів ЗСУ.
На Львівщині СБУ виявила інформаторку РФ, що передавала ворогу координати оперативних аеродромів із бойовими гелікоптерами українських Повітряних сил.
Ще один випадок - льотчик-інструктор Повітряних сил, який шпигував на користь російської розвідки. Він передавав дані про розташування винищувачів F-16, Mirage 2000 та Су-24, створюючи загрозу для безпеки всіх авіабаз.
Також піймали російську агентку в Одесі, яку засудили до 15 років ув’язнення. Жінка, гуляючи з 6-річним сином, фотографувала військові об’єкти та позначала їх координати на Google-картах, передаючи ворогу стратегічну інформацію.