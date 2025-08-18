RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Собирала данные для атак россиян на Дружковку: СБУ задержала российскую агентку

Фото: в Донецкой области продавщица собирала данные для оккупантов (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: РБК-Украина

СБУ в Донецкой области задержала женщину, подозреваемую в сборе информации об украинских войсках для атак на Краматорском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

По данным правоохранителей, продавщица магазина вела разведку для российских спецслужб, снимая колонны ВСУ из окна собственного дома и узнавая координаты запасных командных пунктов и складов. Также она выпытывала информацию под видом бытовых разговоров с покупателями магазина.

Враг собирал информацию с целью нанесения ударов управляемыми авиабомбами по украинским позициям и артиллерии, сдерживающей наступление на Дружковку.

Как разоблачили агента

Агентку ФСБ заметили благодаря антиукраинским комментариям в Telegram. Контрразведчики СБУ оперативно задержали женщину и обеспечили безопасность украинских позиций. Во время обыска у нее изъяли смартфон с анонимным чат-каналом для контактов с россиянами.

Следователи сообщили задержанной о подозрении по государственной измене в условиях военного положения. Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать сеть российских информаторов на всей территории страны. На Днепропетровщине задержали агента, который помогал оккупантам корректировать удары по Павлограду и отслеживал передвижение военных эшелонов ВСУ.

На Львовщине СБУ обнаружила информаторку РФ, которая передавала врагу координаты оперативных аэродромов с боевыми вертолетами украинских Воздушных сил.

Еще один случай - летчик-инструктор Воздушных сил, который шпионил в пользу российской разведки. Он передавал данные о расположении истребителей F-16, Mirage 2000 и Су-24, создавая угрозу для безопасности всех авиабаз.

Также поймали российскую агентку в Одессе, которую приговорили к 15 годам заключения. Женщина, гуляя с 6-летним сыном, фотографировала военные объекты и обозначала их координаты на Google-картах, передавая врагу стратегическую информацию.

