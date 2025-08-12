Шпигував з камерою в коробці з-під соку: СБУ викрила російського інформатора

СБУ викрила чергового російського інформатора на Дніпропетровщині, який допомагав окупантам коригувати ракетно-дронові удари по Павлограду та відстежував рух військових ешелонів Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За даними слідства, 30-річний безробітний місцевий житель потрапив у поле зору ворога через Телеграм-канали, які пропонували "легкі заробітки".

Після вербування чоловік обходив прифронтове місто та його околиці, фіксуючи запасні командні пункти українських захисників і розташування комплексів протиповітряної оборони.

Особливу увагу він приділяв вантажним ешелонам ЗСУ - визначав їхню кількість, озброєння та напрямки руху.

Фото: СБУ затримала інформатора РФ, який коригував атаки по Павлограду (t.me/SBUkr) Для цього зловмисник встановив біля залізничної колії телефонну камеру зі схованим павербанком та віддаленим доступом для кураторів. Пристрій був замаскований у коробку з-під соку.

Співробітники СБУ затримали інформатора "на гарячому", коли той ховав шпигунський пристрій біля колії.

Одночасно було проведено комплекс заходів із забезпечення безпеки українських військових локацій.

Що загрожує

Слідчі повідомили підозрюваному про порушення за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - за несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розміщення військових у воєнний час.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.