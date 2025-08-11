ua en ru
Шпигувала за аеродромами авіації ЗСУ на Львівщині: СБУ викрила інформаторку РФ

Понеділок 11 серпня 2025 13:25
Шпигувала за аеродромами авіації ЗСУ на Львівщині: СБУ викрила інформаторку РФ Фото: СБУ затримала інформаторку РФ, яка шпигувала за аеродромами авіації ЗСУ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ викрила і затримала на Львівщині російську інформаторку, яка передавала окупантам координати оперативних аеродромів із бойовими гелікоптерами ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За даними розслідування, 38-річна місцева мешканка, безробітна, була завербована через Телеграм-канал, що пропонував "легкі заробітки".

Зловмисниця виконувала завдання ворога - виявляла летовища, які використовує армійська авіація Збройних сил України.

Інформаторка встановлювала поблизу аеродромів приховані відеокамери з додатковим живленням та віддаленим доступом, щоб росіяни могли відстежувати наявність та переміщення бойових гелікоптерів.

Фото: СБУ затримала інформаторку РФ, яка шпигувала за аеродромами авіації ЗСУ (t.me/SBUkr)

СБУ затримала жінку"на гарячому" під час спроби встановлення чергової "відеопастки".

Військова контррозвідка знешкодила шпигунські пристрої та провела спецзаходи для захисту оборонних об’єктів.

Що загрожує

Під час обшуку вилучено смартфон із доказами злочинної діяльності. Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ в умовах воєнного стану).

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Викриття агентів РФ, що готували удари по Україні

Нагадаємо, 6 серпня, стало відомо про затримання агента російської розвідки, який збирав дані про позиції ЗСУ на Покровському напрямку для підготовки ворожого наступу з використанням авіабомб і артилерії.

Також в СБУ заявили про затримання 45-річного жителя Миколаєва, який, за даними слідства, коригував ракетно-дронові удари РФ по місту. Затриманий підтримував зв’язок із Сергієм Лебедєвим, відомим під псевдонімом Лохматий.

Крім того, викрили "крота", який готував атаку РФ на українські протикорабельні комплекси "Нептун". Ще він мав скоригувати ворожі обстріли по навчальних центрах ЗСУ.

