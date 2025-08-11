Шпигувала за аеродромами авіації ЗСУ на Львівщині: СБУ викрила інформаторку РФ

Фото: СБУ затримала інформаторку РФ, яка шпигувала за аеродромами авіації ЗСУ (Getty Images)

СБУ викрила і затримала на Львівщині російську інформаторку, яка передавала окупантам координати оперативних аеродромів із бойовими гелікоптерами ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.