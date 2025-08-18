Збирала дані для атак росіян на Дружківку: СБУ затримала російську агентку

СБУ на Донеччині затримала жінку, яку підозрюють у зборі інформації про українські війська для атак на Краматорському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram .

За даними правоохоронців, продавчиня магазину вела розвідку для російських спецслужб, знімаючи колони ЗСУ з вікна власного будинку та дізнаючись координати запасних командних пунктів і складів. Також вона випитувала інформацію під виглядом побутових розмов з покупцями магазину.

Ворог збирав інформацію з метою нанесення ударів керованими авіабомбами по українських позиціях та артилерії, що стримує наступ на Дружківку.

Як викрили агентку

Агентку ФСБ помітили завдяки антиукраїнським коментарям у Telegram. Контррозвідники СБУ оперативно затримали жінку та забезпечили безпеку українських позицій. Під час обшуку у неї вилучили смартфон з анонімним чат-каналом для контактів із росіянами.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за державною зрадою в умовах воєнного стану. Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.