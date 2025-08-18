ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Собирала данные для атак россиян на Дружковку: СБУ задержала российскую агентку

Украина, Понедельник 18 августа 2025 13:00
UA EN RU
Собирала данные для атак россиян на Дружковку: СБУ задержала российскую агентку Фото: в Донецкой области продавщица собирала данные для оккупантов (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: РБК-Украина

СБУ в Донецкой области задержала женщину, подозреваемую в сборе информации об украинских войсках для атак на Краматорском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

По данным правоохранителей, продавщица магазина вела разведку для российских спецслужб, снимая колонны ВСУ из окна собственного дома и узнавая координаты запасных командных пунктов и складов. Также она выпытывала информацию под видом бытовых разговоров с покупателями магазина.

Враг собирал информацию с целью нанесения ударов управляемыми авиабомбами по украинским позициям и артиллерии, сдерживающей наступление на Дружковку.

Как разоблачили агента

Агентку ФСБ заметили благодаря антиукраинским комментариям в Telegram. Контрразведчики СБУ оперативно задержали женщину и обеспечили безопасность украинских позиций. Во время обыска у нее изъяли смартфон с анонимным чат-каналом для контактов с россиянами.

Следователи сообщили задержанной о подозрении по государственной измене в условиях военного положения. Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Собирала данные для атак россиян на Дружковку: СБУ задержала российскую агентку

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать сеть российских информаторов на всей территории страны. На Днепропетровщине задержали агента, который помогал оккупантам корректировать удары по Павлограду и отслеживал передвижение военных эшелонов ВСУ.

На Львовщине СБУ обнаружила информаторку РФ, которая передавала врагу координаты оперативных аэродромов с боевыми вертолетами украинских Воздушных сил.

Еще один случай - летчик-инструктор Воздушных сил, который шпионил в пользу российской разведки. Он передавал данные о расположении истребителей F-16, Mirage 2000 и Су-24, создавая угрозу для безопасности всех авиабаз.

Также поймали российскую агентку в Одессе, которую приговорили к 15 годам заключения. Женщина, гуляя с 6-летним сыном, фотографировала военные объекты и обозначала их координаты на Google-картах, передавая врагу стратегическую информацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ Война в Украине
Новости
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия