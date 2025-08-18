Собирала данные для атак россиян на Дружковку: СБУ задержала российскую агентку

СБУ в Донецкой области задержала женщину, подозреваемую в сборе информации об украинских войсках для атак на Краматорском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram .

По данным правоохранителей, продавщица магазина вела разведку для российских спецслужб, снимая колонны ВСУ из окна собственного дома и узнавая координаты запасных командных пунктов и складов. Также она выпытывала информацию под видом бытовых разговоров с покупателями магазина.

Враг собирал информацию с целью нанесения ударов управляемыми авиабомбами по украинским позициям и артиллерии, сдерживающей наступление на Дружковку.

Как разоблачили агента

Агентку ФСБ заметили благодаря антиукраинским комментариям в Telegram. Контрразведчики СБУ оперативно задержали женщину и обеспечили безопасность украинских позиций. Во время обыска у нее изъяли смартфон с анонимным чат-каналом для контактов с россиянами.

Следователи сообщили задержанной о подозрении по государственной измене в условиях военного положения. Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.